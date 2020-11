HOROSCOP WEEKEND Cassandra. Astrele s-au aliniat pentru aceste zodii, totul merge ca uns

BERBEC 21.03-20.04: Saptamana aceasta veti fi urmariti de indoieli, va veti face destule griji si veti privi multe lucruri cu suspiciune. Energia dumneavoastra va fi greu de controlat. S-ar putea sa ii respingeti pe cei din jur cu destula manie ca apoi sa va simtiti vinovati de cuvintele aruncate. Relatiile cu partenerii sunt rodnice, asa ca profitati de ocazie.

TAUR 21.04-21.05: Marte se „ascunde” in graficul dumneavoastra pentru urmatoarele luni si va face sa va simtiti incomod. Acest lucru creeaza frustrare si un sentiment de nesiguranta, insa veti depasi situatia lejer. Cel mai bine este sa lucrati din greu si cat mai mult posibil. Din fericire, problemele legate de casa si de familie isi gasesc rezolvare rapid.

GEMENI 22.05-21.06: Lucrurile functioneaza pentru dumneavoastra, indiferent daca este vorba despre activitati sociale, ocazii speciale, distractie alaturi de copii sau doar despre momente bune. Ori de cate ori incercati sa rezolvati o problema importanta intampinati obstacole din partea cuiva. Din fericire va folositi de cuvinte dulci ceea ce va face fermecatori in ochii celorlalti.

RAC 22.06-21.07: V-ati hotarat sa va atingeti obiectivele, motiv pentru care sunteti concentrati si ambitiosi. Cel mai mare obstacol cu care va confruntati este relatia cu partenerii si prietenii apropiati. Uneori este minunata, alteori este lamentabila. Evitati luptele pentru putere cu parintii si membrii familiei. Nu aveti nevoie de asta.

LEU 22.07-22.08: Sunteti ocupati cu intalniri, comisioane, tot felul de conversatii cu fratii si rudele. Trebuie sa indepliniti cerintele lumii in care va invartiti in fiecare zi. Sunt posibile discutii legate de reparatii la domiciliu. Tineti cont ca si in vremuri proaste, se pot intampla lucruri bune. Este momentul prielnic sa va reinnoiti garderoba.

FECIOARA 23.08-22.09: Aveti in minte doar banii si bunurile de valoare. Deoarece acestea sunt obiectivele dumneavoastra, tot ele vor fi si motivul dificultatilor in relatiile cu cei din jur. Fie ca este vorba despre responsabilitati comune sau despre o proprietate comuna, vor exista totusi erori si provocari. Va implicati mai mult ca de obicei in educatia si ingrijirea copiilor.

BALANTA 23.09-22.10: In aceste zile sunteti foarte aglomerati si va simtiti bine atunci cand va opriti. Ceea ce trebuie sa tineti cont este ca toate confruntarile vor fi legate de putere. Este atat de important sa aveti ultimul cuvant? Poate ca da. Va luati cam multe responsabilitati pe cap si atunci este normal sa va simtiti impovarati.

SCORPION 23.10-21.11: Saptamana aceasta va veti simti in siguranta daca lucrati singuri. Este, de asemenea, momentul prielnic sa va stabiliti urmatoarele obiective. Cand aveti totul stabilit, procesul de luare a viitoarelor decizii va fi foarte usor. Aveti rabdare cu oamenii pe care ii veti intalni.

SAGETATOR 22.11-21.12: Relatiile cu partenerii si prietenii apropiati sunt provocatoare. Poate fi vorba despre o lupta subtila pentru putere, dar care va face sa scrasniti din dinti. Amintiti-va ca optimismul si un cadru mental pozitiv sunt hrana pentru sufletul dumneavoastra. Mergeti dupa zicala: „Problemele au batut la usa dar au auzit rasete si s-au grabit sa plece”.

CAPRICORN 22.12-19.01: Va veti bucura sa interactionati cu ceilalti si va veti intalni cu oameni din trecutul dumneavoastra. Saptamana aceasta este perfecta pentru studiu, explorarea noilor filozofii si elaborarea ideilor pentru o viitoare calatorie. Va va placea sa cunoasteti oameni din culturi diferite si sa invatati ceva nou.

VARSATOR 20.01-18.02: Va doriti mai multa aventura si se pare ca faceti tot posibilul sa va distrageti de la actualele probleme. Pur si simplu aveti o minte inventiva si priviti tot ce va inconjoara cu o oarecare detasare. Inteligenta este cea care va ajuta sa separati usor graul de neghina. Nu va incrancenati sa rezolvati problemele cu incapatanare. Pana la urma, toata lumea vrea sa fie fericita!

PESTI 19.02-20.03: Aspectele legate de sanatatea dumneavoastra si de locul de munca sunt pozitive. S-ar putea sa aveti destula bataie de cap si in aceasta saptamana. Posibil chiar sa intrati cu cineva intr-un conflict legat de o proprietate comuna, o mostenire sau un bun valoros. Faceti un pas inapoi si incercati sa vedeti imaginea de ansamblu. Asa totul va fi mai limpede.