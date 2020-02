Horoscop WEEKEND de DRAGOSTE, 14-16 februarie 2020. Unde duc atatea emotii in ultimele zile cu Mercur direct si Luna in Scorpion?

Mercur este in ultimele zile in miscare directa, de Luni va intra in primul sau tranzit retrograd al anului iar acesta va fi in mare parte in Pesti. In plus, in acest weekend, energia apei cu ale ei emotii va fi prezenta si prin Luna aflata in enigmaticul si sexy Scorpion. Tot acum, planeta energiei sexuale dar si a actiunii Marte schimba zodia, ajungand in Capricorn, loc unde nu a mai fost de 2 ani. Toate acestea impacteaza semnificativ aspectul amoros al vietilor noastre!

Cu Mercur retrograd in zodie de apa, sa ne asteptam la revizuiri ale tiparelor emotionale inconstiente de gandire.

Ce iti da sentimentul de siguranta, apartenenta ? Si unde tinzi sa reactionezi din obisnuinta fara sa gandesti ? Mercur retrograd in apa te va face constient de aceste lucruri, permitandu-ti sa le revizuiesti si sa faci ceva curatenie psihologica.

Mercur este rational, pragmatic, mental si raspunde de comunicare, ganduri, deplasari.

Pestii sunt emotionali, sentimentali, plini de sensibilitate si simtire : o compatibilitate provocatoare intre Mercur si gazda sa de apa pentru acest prim retrograd a carui energie deja se simte!

Cand Luna trece prin Scorpion, se activeaza zile de pasiune si dorinta foarte intense.

Intensitate – iata despre ce este Luna in Scorpion. Fie ca este o pasiune, o euforie, o tristete sau o dorinta, emotiile sunt simtite la un nivel adanc si personal. Suntem motivati de dorinta ca sa mergem in adancime lucrurilor si instinctiv citim printre randuri. Superficialitatea nu va functiona pentru noi acum.

Te poti simti mai increzator si poti avea energia de a solicita mai ferm lucruri, te poti simti foarte motivat si plin de resurse. In general, sunt foarte intensificate emotiile de la ambele capete ale spectrului si pot varia destul de mult intre ele, gratie influentei Scorpionului. Asteapta-te deci la susuri si josuri emotionale.

Acum vei simti conexiuni la un nivel adanc cu persoane de sex opus.

Pot aparea sentimente de gelozie si razbunare, asa ca ai grija mare sa eviti confruntari inutile si fara miza, mai ales ca Luna iese din Scorpion si starea ti se schimba.

Iata horoscopul weekend 14-16 februarie 2020 pentru fiecare zodie:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca esti intr-o relatie de iubire, esti unul dintre norocosii weekendului. Luna in Scorpion va fi in sectorul intimitatii si erotismului tau, promitandu-ti multa implinire sexuala in cuplu. Cu cat e mai mult tabu, cu atat mai bine. Daca ai un conflict legat de ce vrei sa spui persoanei iubite sau de care esti indragostit, dupa duminica aceasta confuzie se va amplifica, Mercur intra retrograd. Deci vorbeste acum. Poate te-ai autoconvins ca o fantezie e reala si acum cauti dovezi ca e asa. Nu e mai bine sa va clarificati ?

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Un prieten iti poate lua in deradere sentimentele si manifestarile romantice in weekend, fapt ce te poate lasa in haos si confuzie. Insa nu ii permite sa te manipuleze in niciun fel prin mesaje mixte si nu ii da nici tu false sperante doar ca sa nu il/o ranesti. Daca nu simti la fel ca inainte, cel mai cinstit este sa te retragi. O respingere este doar o forma de redirectionare a Universului spre ceva mai bun. Daca esti intr-o relatie foarte buna, weekendul se anunta fierbinte, cu conexiune puternica emotionala si fizica.

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Duminica, Marte se muta in zona cea mai erotica si intima a hartii tale. Daca esti intr-o relatie, tu si partenerul primiti invitatie de la Univers sa va dezvoltati cea mai profunda conexiune posibila. Aratandu-ti vulnerabilitatile emotionale si nevoie reale fizice si emotionale in relatie, vei deschide usi noi de potential pentru o legatura si mai adanca. Iti va fi mai usor decat crezi sa te simti in siguranta pentru a te manifesta asa iar rasplata te va incanta. Daca esti singur, acest tranzit iti va aduce o intalnire cu multa satisfactie sexuala cu cineva mult mai tanar sau mai in varsta ca tine.

