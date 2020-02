Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 21 februarie 2020. Ce şanse de succes poţi avea?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi VINERI 21 FEBRUARIE 2020. Incepe weekendul ce gazduieste prima Luna Noua din sezonul Pesti si totodata ultima Luna Noua din anul astrologic ce a inceput in 20 martie 2019 o data cu intrarea Soarelui in Berbec, prima zodie din cele 12. Mercur este deja in retrograd tot in Pesti, deci daca mintea nu ne este prea clara sa nu ne miram si mai ales sa nu o fortam. Ce sansa de succes poti avea luptandu-te cu morile de vant? Sa stim ce se intampla astral, care sunt energiile si sa ne adaptam lor.