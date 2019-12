Horoscop zilnic DRAGOSTE 3 DECEMBRIE 2019. Mesajul TĂU de la îngerii iubirii!

Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au ingeri pazitori care le trimit necontenit semne si mesaje.

Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau "strafulgerari", flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea "discrete" ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.

Ingerii pazitori sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ingerii iubirii iti transmit in aceasta saptamana ca speranta este cea mai puternica emotie pe care un om o detine si o poate simti. Daca nu esti optimist ca viitorul in dragoste iti va fi mai bun decat prezentul, probabil ca nu va fi. Da-ti speranta ca lucrurile se vor schimba spre mai bine si asa se va intampla. Nu te opri sa crezi in miracole, pentru ca miracolele se intampla zilnic.

Indemnul ingerilor iubirii : Continua sa crezi, orice ar fi !

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii iti transmit in aceasta saptamana ca uneori nu progresezi in viata pe planul dragostei pentru ca nu apar oportunitati perfecte intotdeauna ci ele sunt deghizate in sanse pe care nu le vezi. Adevarul este ca nimic nu este vreodata perfect. Uneori trebuie doar sa mergi mai departe, indiferent daca lucrurile nu sunt asa cum doreai. A te mentine in mers, chiar daca nu stii unde duce drumul, este o conditie de baza pentru a intalni si trai iubirea.

Indemnul ingerilor iubirii : Este in regula sa nu stii tu totul

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ingerii iubirii iti transmit in aceasta saptamana ca gandirea excesiva duce deseori la ezitare si furie. Este mai bine sa te decuplezi de la ce gandesti si sa reiei contactul cu ce simti ca este cu adevarat mai important in viata ta. Uita despre judecata si vorbeste cu inima ta. Lasa-te dus unde vrea inima ta sa ajungi.

