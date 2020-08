Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 20 AUGUST 2020. Confuzii? Ce-ti spune inima?

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este foarte util sa vorbesti cu partenerul despre grijile si ingrijorarile tale. Fii atent, insa, sa nu dai vina pe partener. Daca esti singur, ar trebui sa-ti pornesti radarele. Esti mai aproape de sufletul pereche decat crezi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te simti optimist si energic, iar acest lucru are un impact pozitiv asupra vietii tale amoroase. Aduci o raza de soare in relatia de cuplu, ceea ce are un efect pozitiv si asupra partenerului. Daca esti singur, nu uita: numai cine indrazneste castiga! Daca cealalta parte nu are niciun interes pentru tine, mergi mai departe. Macar stii ca nu pierzi vremea si ai timp sa te orientezi catre altceva.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata amoroasa ar trebui sa faci tot ce depinde de tine sa readuci pasiunea in cuplu si sa lasi la serviciu problemele profesionale. Fa-i o surpriza placuta persoanei iubite si vei vedea cum iti va reintoarce serviciul. Daca esti singur, iesi cu prietenii pentru ca nu stii niciodata pe cine poti intalni.