Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 28 MAI 2020. Emotii puternice!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 28 MAI 2020. Mercur s-a mutat in Rac. Emotiile sunt puternice, temperatura creste, interactiunile se inmultesc, dar la fel si schimbarile de stare.Luna in Leu face sextil cu Venus retrograd in Gemeni, ceea ce aduce bucuria reintalnirii cu prieteni vechi. Poate chiar iti apare in cale un fost partener si-ti prinde bine sa depeni amintiri. Nu este exclus sa se lege o noua idila daca nu va impiedica vreun statut marital.