Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 18 februarie 2020. Lucrurile capata un nou sens!

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi MARTI 18 FEBRUARIE 2020. De ieri, Mercur este retrograd, deci o atitudine orientata mai mult spre explorare si observare este cea mai buna. Ziua are toate sansele sa fie buna si productiva chiar si cu acest retrograd. Este ultima zi cu Soarele in Varsator. Pe masura ce trecem de jumatatea lunii feburarie, lucrurile incep sa capete un nou sens al normalitatii. Devine timpul sa cautam unele raspunsuri spirituale care sa ne satisfaca pentru ca de maine Soarele va intra in spiritualul Pesti.