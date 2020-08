Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SÂMBĂTĂ 22 AUGUST 2020. Fă ordine la final de vară!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In relatia de cuplu exista cateva probleme pe care trebuie sa le discuti direct cu partenerul. Nu renunta la sinceritate, ai nevoie de ea in relatia de dragoste. Daca esti singur, ia in calcul daca nu e mai bine asa decat sa fii cu cineva care nu iti impartaseste idealurile.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Noua atitudine, mai optimista, va aduce un plus de aer proaspat in relatia de cuplu. Partenerului ii place fata ta zambitoare si va cadea "victima" sarmului tau. Daca esti singur, zambeste mai mult. Vei atrage imediat atentia!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dragostea pluteste in aer si ar trebui sa profiti de aceasta conjunctura astrala pentru a fi mai romantic si mai dragastos. Concentreaza-te mai mult pe partenerul de cuplu si el iti va raspunde cu aceeasi moneda. Daca esti singur, fa-ti curaj si curteaza persoana pe care o indragesti. Nu-ti va putea rezista daca faci ce trebuie.

