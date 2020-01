Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru LUNI 13 ianuarie 2020. Start oficial pentru ceva nou!

Horoscop zilnic dragoste pentru luni 13 ianuarie 2020. Nu este deloc o zi de luni ca oricare alta. Dupa evenimentul monumental de ieri ce a mai avut loc acum 500 ani – apropierea totala intre Saturn si Pluto in Capricorn si startul dat de cele doua pentru formarea unei lumi noi – astazi Soarele aflat tot in Capricorn vine in aliniere cu cei doi mari grei.