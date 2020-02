Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 12 FEBRUARIE 2020. Zi de vindecare

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este momentul sa te concentrezi pe fericirea partenerului de viata. Este o actiune ce iti va aduce o multime de beneficii. Daca esti singur este momentul sa-ti extinzi cercul de cunostinte.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te simti izolat din punct de vedere emotional, azi. Deschide-ti sufletul in fata persoanei iubite si vorbiti. Te vei simti mai bine. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche...ei bine in curand cautarea ta va lua sfarsit. Toate visele tale iti vor fi depasite.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Incearca sa lasi trecutul in spate in viata amoroasa. Concentreaza-te pe persoana minunata care iti este alaturi acum si nu te tot intreba ce ar fi putut sa fie. Aceasta este sansa ta pentru un nou inceput alaturi de partenerul de cuplu, un inceput care sa va faca pe amandoi sa va simtiti mai bine. Esti singur? In curand vor veni si zile mai bune.

