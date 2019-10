Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 2 OCTOMBRIE 2019. Cum e amorul sub Luna în Săgetator?

Pluto va iesi din miscarea sa retrograda a acestui an, deja la acest moment este stationar si pregatit sa reintre in direct in Capricorn acolo unde este pana in 2024. O miscare a unei planete indepartate cum e Pluto se resimte ca o tensiune in aer, atmosfera este incarcata si nu stim de ce si cu ce, putem avea stari dominate de ganduri negative. Dar in curand totul va fi mult mai bine.

Iata ce va rezerva astrele in plan amoros azi.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Spune-i partenerului tot ce te framanta, vorbeste-i despre grijile, problemele si nazuintele tale. Nu te inchide in tine pentru ca relatia de cuplu ar putea fi afectata. Daca esti singur, nu-ti piede speranta. Sunt sanse mari sa iti gasesti sufletul pereche.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Sunt sanse mari sa simti ca o oarecare tensiune in viata personala. Insa ai alaturi un partener de cuplu extraordinar care te ajuta sa te relaxezi dupa o zi grea, stresanta la birou. Asa ca ai grija sa nu te ratoiesti la persoana iubita. Ea este oaza de de calm. Singur? Dragostea nu-ti va mai bate la usa multa vreme. Asa ca trebuie sa iei o decizie.

