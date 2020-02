Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 5 FEBRUARIE 2020. E vremea de acţiune!

Luna este in Gemeni si adora tot ce inseamna varietate a vietii. Porneste de cu zori si fii in actiune. Poti realiza intr-o zi mai mult decat intr-o saptamana, mai ales cu Uranus alaturi !

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Bucura-te mai mult de partenerul de cuplu. Stai mai mult cu el, distrati-va impreuna, discutati, puneti tara la cale. Daca esti singur, nu trebuie sa disperi. Nici Roma nu a fost construita intr-o singura zi!

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Daca ai tot amanat o discutie importanta cu partenerul de cuplu, acum pare momentul prielnic sa o faci. Atentie, insa, a fi deschis nu inseamna sa faci tot felul de reprosuri. Incearca sa gasesti solutia, nu sa exagerezi problema. Daca esti singur, sunt sanse mari sa gasesti o persoana cu care sa-ti placa sa-ti petreci timpul. Nu se stie ce va iesi de aici, insa ar fi pacat sa nu incerci.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Iesi in oras si distreaza-te impreuna cu partenerul de cuplu. Petreceti mai multe seri in afara locuintei pentru ca nu permite relatiei voastre sa intre intr-o rutina plictisitoare. Nu permite niciunei suspiciuni nejustificate sa distruga atmosfera romantica. Si, inca ceva, inainte de a invinovati pe cineva nu uita ca este nevoie de doi pentru un tango. Iar aceasta seara ar trebui dedicata in totalitate persoanei iubite. Esti singur? Iesi in ora si distreaza-te. Daca stai in casa si incepi sa despici firul in patru nu-ti faci niciun serviciu.

Citeşte continuarea pe SFATULPARIONTILOR.RO.