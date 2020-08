Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi DUMINICA 16 AUGUST 2020. O zi fierbinte! Afla de ce

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 16 AUGUST 2020. Marte si Soarele fac trigon din semne de foc: Berbec si Leu. Este un moment fierbinte si dinamic, cu foarte multa energie, care te impinge de la spate. Ai incredere, esti gata de actiune! Luna este in Rac si este posibil orice. Este un mic luptator in tine care abia asteapta sa inceapa razboiul. Esti gata sa lupti pentru ceea ce-ti doresti. Cum Venus face cuadratura cu Chiron in Berbec este foarte important sa iti alegi corect luptele, indiferent ca sunt pentru bani, pentru timp sau pentru dragoste.