Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 29 SEPTEMBRIE 2019. Cum ne este a doua zi după Luna Nouă în Balanţă?

Aceasta Luna Noua de final de septembrie are loc intr-un moment sensibil in Univers pentru ca este foarte aproape de recentul moment al echinoctiului de toamna, acel moment din an in care totul incepe sa se schimbe, sezonul, natura, inclusiv constiinta noastra.

Echinoctiul este despre echilibru, ca si cum in cele doua talere de balanta se afla ziua si noaptea, egale si in perfect echilibru. Ni se ofera momentul sa readucem in vietile noastre echilibrul in prioritati, in granite in relatii, intre ce dai si ce primesti.

Energia manifestarii este puternica acum, deci foloseste-o ca sa te gandesti ce mai doresti sa aduci nou si creativ in viata ta pana la finele anului.

Mai avem doar trei luni si inchidem si anul 2019. Ce doresti sa mai realizezi ? Care sunt ultimele actiuni ale anului care sa te faca sa simti ca 2019 a fost un an bun pentru tine ?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Va fi nevoie sa iti pui in ordine prioritatile daca vrei sa fii in stare sa ai de-a face cu succes cu responsabilitatile crescute ce vor pica pe umerii tai. Incearca sa nu lasi frustrarea sa te scufunde. Daca se simte o asemenea stare, subordonatii tai vor pretinde ca sunt supra-munciti si deci doresc mai multi bani.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi iti poate da un varf de satisfactie. Este o zi importanta in legatura cu viitorul tau. Profituri bruste si neasteptate sunt in carti iar faptul ca ti se recunosc meritele la locul de munca iti da o profunda stare de bucurie. Bucura-te de aceste momente si zile atat cat tin !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Acolo unde exista vointa, exista si o cale. Este adevarat, dar chiar daca este vorba de o actiune condusa de o vointa puternica, un muribund nu poate castiga razboiul. Trebuie sa fii foarte atent cu sanatatea ta azi. In afara de asta, esti predispus sa faci un deal profitabil cu clientii, ceea ce poate insemna o mare realizare pentru compania ta. Este timpul si sa iti dai voie sa te bucuri de cumparaturi cu rol de distractie.

