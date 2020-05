Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 3 MAI 2020. Tu de ce ai nevoie sa iti dai seama?

HOROSCOP 3 MAI 2020. In nici doua saptamani, trei planete vor intra in retrograd una dupa alta, oferindu-ne un alt context pentru a regla, rezolva sau revizui decizii, gandiri, relatii.

Venus este una dintre ele, iar Venus nu este retrograda in fiecare an, deci e un eveniment in sine. Intrucat Venus si Neptun sunt pe cale sa fie in cuadratura, este timpul sa ne punem intrebari importante in niste aspecte din relatii. Este iubire ? Aveti banii ca subiect de litigiu intre voi ? Ce va uneste si ce va separa, de fapt ?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pe tine te pot inspira si sensibiliza momentele de criza. Asta inseamna ca nu suporti sa vezi oamenii cum sufera ; uneori suferi si tu pentru ca iti e greu sa treci drept o persoana implinita si fericita cand altii nu sunt la fel. Nu e bine. De ce sa nu fii mai bland cu tine, macar azi ? Ofera din acea portie de compasiune mai intai spre propria persoana.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Zile ca azi te imping sa actionezi in zone de viata in care poate ca ai ezitat inainte. Are nevoie viata ta amoroasa de o portie de aer proaspat ? Ai visat la o cina romantica cu lumanarele cu partenerul? Timpul petrecut in izolare te-a facut sa vezi altfel relatia ? Este timpul sa te opresti din visat si sa alegi calea actiunii pentru ca e in puterea ta sa aduci o stare mai buna pe acest plan.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate ca ai intrebari despre satisfactia in viata ta personala. Poate simti o presiune de responsabilitati iar unele aspecte iti par urgente acum. Profita de stare si discuta sincer care iti sunt cele mai profunde dorinte. Lucrurile vor deveni mai clare. Poate e nevoie sa iti exprimi emotiile cele mai dificile si e si sanatos. Oricat de bine te-ai intelege cu partenerul, nu iti poate citi gandurile. Trebuie sa vorbesti pentru tine si sa ceri ce vrei. E bine si sa asculti totodata.

