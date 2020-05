Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 31 MAI 2020. Unde ai nevoie de perfeciune in viata ta?

Te poti asteapta la o zi destul de productiva, caci Luna face trigon cu Pluto si Jupiter. Relatiile par a fi stabile. Vine sa le sustina Saturn. Mercur aduce putina discordie, dar, cu diplomatie se rezolva totul.

Perfectionista Luna in Balanta

Nu doar Fecioara se poate lauda cu perfectionismul sau. Ci si Balanta. Fecioara vine cu analiza, cu perfecionarea. Balanta vine cu lustruirea. Si lustruieste pana cand iti poti vedea fata in suprafata polishata. Apoi vine Scorpionul si da totul peste cap... Dar despre acest lucru vom vorbi alta data.

Deci, Luna este in Fecioara, pentru a trece usor in Balanta. Perfectiunea este la nivel inalt. E nevoie de curatenie si de lustruiala. Vin in ajutor Jupiter si Pluto si vei avea o putere de vizualizare laser-microscopic.

Luna mai face trigon cu Saturn aflat in Varsator, ceea ce va da relatiilor o baza solida. Apoi, cuadratura cu Mercur poate aduce cateva disensiuni in comunicare. Dar poti trece usor peste ele cu ajutorul dipolomatiei.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Prietenii sunt subiectul intregii tale activitati azi. Iti vei face noi cunostinte care se vor dovedi de mare ajutor in vremuri de nevoie. O persoana iubita te va face extrem de fericit. O cina romantica sau macar linistita si in pace este probabil felul in care ti se incheie ziua.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai parte de energii mixte azi. La munca, un program incarcat te streseaza si te face sa te urci pe pereti si te poti zbate sa mentii ritmul cu ceilalti. Nu te lasa infrant pentru ca asemenea zile mai apar din cand in cand. Insa dupa o asemenea zi agitata vei savura cu multa placere clipe de relaxare in compania persoanei iubite, indiferent daca vrei sa iesi sau doar sa savurezi clipe acasa cu un masaj pe umeri sau la picioare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nimic pe lumea asta nu poate fi mai plin de bine precum sustinerea membrilor familiei si azi vei avea parte din plin de asa ceva, in special daca esti pornit sa iti rearanjezi casa sau o parte din ea. Cu suportul lor, poti cuceri lumea si realiza imposibilul, dar pentru ca mereu exista un pret, pregateste-te sa platesti o factura mai mare. Suportul celor dragi nu este ieftin.

