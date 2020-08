Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi JOI 13 AUGUST 2020. Nu e de joaca! Ce spun tarotul şi runele

Luna face sextil cu Chiron si Mercur, ceea ce te indeamna sa spui ce ai pe suflet. Chiar daca lucrurile par ca se destrama in jurul tau, vei gasi Solutia potrivita!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa fii putin mai organizat si optimist atunci cand vine vorba despre realizarea visurilor si aspiratiilor tale. Este timportant sa depui eforturi pentru a stabili o buna relatie cu colegii sau colaboratorii pentru a duce planurile mai rapid la bun sfarsit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii atent la ce se intampla in jurul tau. In acest fel poti profita de cele mai potrivite oportunitati pe care le poti ratar daca nu tii ochii bine deschisi. Nu te da inapoi de la succes si priveste viitorul cu optimism, chiar daca ai avut obstacole in trecut.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O zi ideala pentru a lamuri situatia in viata personala. O discutie sincera si deschisa cu cei dragi in care sa stii unde iti este locul este mai mult decat binevenita. Pune-ti lucrurile in ordine si bucura-te de mai multa liniste sufleteasca.

Horoscop TAROT ZILNIC JOI 13 AUGUST 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de JOI 13 AUGUST 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

8 de pentagrame

Munca grea este intotdeauna rasplatita. Pentru sarcinile curente este nevoie de o atitudine mai concentrata. Nu te lasa distras de alte lucruri, ocupa-te doar de ce ai de facut. Daca ai examene de dat, nu scoate nasul din carte. Solutia reusitei este sa te pregatesti temeinic. Cu cat stapanesti mai bine cunostintele intr-un domeniu, cu atat ai mai multa incredere in tine si cu atat mai usor iti va fi sa duci totul la bun sfarsit.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Marele preot (Hierofantul)

Este important sa respecti planul si sa fii loial celor care au venit alaturi de tine. Nu esti doar un membru al echipei ci liderul ei. Oemenii te vor urma si vor face ceea ce le ceri daca ii tratezi cu respect si esti atent la nevoile lor, in special la micile lor nevoi personale.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Regina de bate

Cartea sugereaza exuberanta, caldura, vibratia, determinarea. Urmeaza o perioada de incredere de sine si de idei inovatoare. In viata ta poate intra cineva care sa-ti aduca o bogatie de cunostinte sau noi perspective asupra unei situatii. Inteligenta si gratia sunt cuvintele cheie ale acestei carti. Mergi inainte cu inteligenta si diplomatie.

Etalare zilnica RUNE mistice JOI 13 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 13 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Laguz : Runa te sfatuieste sa fii atent la obsesia de a realiza o dorinta care poate ca nici nu este benefica pentru tine. Cel mai probabil ti-ai ridicat dorinta la nivel de absolut si o vrei urgent implinita, altfel crezi ca nu te vei mai bucura de ea. Poate ca este mai prudent sa iesi din aceasta stare de obsesie. Asta nu inseamna sa nu ai dorinta ci sa constientizezi ca, poate, nici nu ai chiar asa de mare nevoie de ea.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Mannaz : Daca cineva are o atitudine nepotrivita fata de tine si este ceva personal si nu poti suporta, incearca sa stai departe de aceasta persoana si de manifestarile sale negative, figurativ vorbind ascunde-te. E o idee sa fii mai discret si retras si la munca. Cu cat mai putin in lumina atentiei, cu atat mai bine pentru moment.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Nauthiz : Aceasta runa te avertizeaza despre unele pericole ce pot fi in lumea exterioara dar le fel de bine pot fi si in tine, ca sabotor prin care iti faci rau. Incearca sa iti dai seama daca o situatie prezenta iti reaminteste de ceva. Poate ca ai mai intalnit ceva similar in trecut. Daca da, vezi cum seamana situatiile si ce ai de vindecat din trecut mai intai. Vei vedea ca trecutul nu difera de prezent decat prin décor.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, JOI 13 AUGUST 2020

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de JOI 13 AUGUST 2020 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

LINISTE

"Intru in tacere pasnica si ascult."

Raspunsurile pe care le cauti pot fi auzite doar in tacere. Acest mesaj te sfatuieste sa iti creezi timp in solitudine si liniste ca sa poti auzi adevarul. Il vei recunoaste pentru ca trupul tau va rezona cu el. Poti sa ai si o reactie de piele de gaina sau sa simti ca totul se aseaza la locul sau. Stai in tacere cu ochii inchisi si respira adanc. Pune-ti intregul focus pe sunetele batailor inimii si a respiratiei si observa-le cum se incetinesc daca sunt agitate. Apoi pune intrebari si asculta raspunsurile care vin ca ganduri, sentimente si viziuni. Cere ca divinitatea sa iti trimita semne ca sa iti valideze ca ai auzit corect aceste mesaje de deasupra. Urmeaza actiuni acolo unde esti ghidat sa o faci.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

DUMNEZEU

"Ma dau la o parte din cale si abandonez orice nevoie de control ca sa fac loc pentru iubirea vindecatoare a lui Dumnezeu sa curga prin mine si prin aceasta situatie."

Te-ai rugat pentru ajutor si acum este timpul sa permiti divinitatea sa te asiste. Iubirea si intelepciunea lui Dumnezeu a fost mereu disponibila pentru tine, cu conditia sa ai incredere in vointa sa. Elibereaza orice componente nevindecate din relatia ta cu Creatorul catre Fecioara maria si ingeri, ca sa dezvolti una mai apropiata si bazata pe mai multa incredere. Poate sa insemne sa ai credinta foarte mare, in special daca nu vezi o solutie la situatia ta prezenta la orizont.

Acest mesaj indica faptul ca ai abordat o situatie doar cu mainile tale, incercand sa anticipezi si sa controlezi rezultatul de unul singur. Anxietatea vine din lipsa de credinta in divinitate si in timpul divin, impreuna cu dezamagirea ca alti oameni nu iti urmeaza planurile. Daca abandonezi nevoia sa fii tu scenaristul te va ajuta sa te relaxezi si sa obtii rezultate mai bune. Dumnezeu te poate vindeca precum si situatia ta daca ii permiti sa se ocupe El de tot.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

RESPECT DE SINE

"Ma onorez si ma iubesc prin actiuni sanatoase."

Fecioara Maria tine profund la tine, la bunastarea ta si la fericirea ta. Ea iti cere sa te respecti suficient de mult incat sa ai grija mare de tine. Tine minte ca esti copilul si creatia lui Dumnezeu. Respectandu-te, tu il onorezi pe Dumnezeu. Raspunsul la o intrebare din prezent consta intr-o alta intrebare : Care cale se simte cu mai mult respect pentru mine si ma face sa ma simt cel mai bine despre mine ? Respectul de sine creste cand actiunile iti sunt aliniate cu credintele tale adevarate. Acest mesaj iti cere sa te opresti din a face orice din care sa simti rusine sau vina si sa iti focusezi atentia pe ce te face sa fii mandru ca esti tu.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 13 AUGUST 2020. Pasiune sau gelozie?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 13 AUGUST 2020. Marte, planeta actiunii, face cuadratura cu Pluto retrograd... Vezi rosu in fata ochilor! Dar de ce? E furie? E pasiune? E gelozie? Emotiile sunt foarte puternice si greu de gestionat, dar trebuie sa fii pregatit. Ai energia necesara pentru a face fata, dar incearca sa nu intri in conflicte. Pot fi mai mult decat poti duce!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te simti iubit si este un moment bun pentru a aprofunda legatura dintre tine si partenerul de cuplu. Fa-ti timp sa spui ce simti si, mai ales, asculta ce are de spus. Daca esti singur, o invitatie a unui prieten ti-ar putea aduce cateva intalniri interesante.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai parte de un moment minunat alaturi de partenerul de cuplu. Petrece ziua facand ceva ce va place amandurora. Nu te concentra pe detalii minore, ca sa nu iti strici seara. Nu iti aduce nimic bun. Daca esti singur, lasa-ti personalitatea sa straluceasca. S-ar putea intampla minuni.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dezvaluie-ti partea sensibila, scoate romanticul la suprafata si vei fi irezistibil pentru partener. Va veni ca un balsam dupa perioada agitata pe care ati avut-o. Teama si ezitarile te-au tinut pe loc, iar acum este momentul sa iesi din cochilie si sa remediezi situatia. Daca esti singur, este o zi minunata pentru a iesi cu prietenii si a patrece o seara excelenta.

