Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ, 21 MARTIE 2020. Uranus si Saturn au ceva de spus!

Este dificil mereu de anticipat cand este vorba de Uranus in joc pentru ca el pregateste numai lucruri neasteptate si subite, dar clar este vorba de ceva mare si care ar trebui sa aduca un aer proaspat intr-o situatie. Este ceva ce tine de comunitatea globala iar Luna in Varsator exact de asta se ocupa. Nu esti singur. Nu suntem singuri in nicio provocare vreodata, iar asta este clar. Hai sa te reamintim ce e mai important si sa ne tinem promisiunile. Ai pus ceva important deoparte ? Revino la dorinte uitate. Saturn iti cere sa fii matur si responsabil cu visele tale vegheate de Soare.

Saturn mai are cateva zile si schimba zodia, este un moment decisiv in astrologia lunii martie.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile azi. nu te astepta sa ajungi la raspunsuri concrete pana seara. Este vorba de situatii care vor fi rezolvate doar in timp. Incearca sa ai rabdare si sa identifici exact care dintre variantele din care ai de ales iti aduce mai multa bucurie si implinire.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Noi prieteni, noi obiective si noi atitudini pot aparea pe scena ta dintr-o data. Dezvoltari neasteptate dintr-un grup in care esti afiliat se prea poate sa solicite o reevaluare de actiuni de implementat. Este o dezvoltare pozitiva si poate sa se lase cu mult entuziasm si imputernicire pentru tine, dar implica si unele ajustari de facut fata de ce iti planificasei. Pentru ca energiile tale mentale sunt foarte ascutite acum, nu va fi dificil sa faci asa ceva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele vise stranii despre un prieten iti pot cauza o agitatie nocturna si nu numai, intrebandu-te despre circumstantele curente din viata acelei persoane. Poate e dificil sa il/o contactezi. Visul nu este profetic si nu reflecta neaparat situatia prezenta a cunostintei tale. Visul doar iti atrage atentia asupra unei emotii pe care peste zi ai simtit-o intens si ai trimis-o in subconstient, iar ea iti atrage atentia noaptea prin vis. Cum te face sa te simti ceea ce visezi ? Ce situatie din prezent are aceeasi emotie ? Gandeste-te la asta si lucreaza cu mesajele primite, pentru binele tau.

