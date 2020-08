Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi JOI 20 AUGUST 2020. Ce e de reparat?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ceva nou si neasteptat se arata la orizont. Este timpul sa lasi trecutul in urma si sa pasesti inainte spre o noua viata. Desi s-ar putea sa te ingrijoreze putin viitorul, nu ezita sa continui drumul. Vei vedea, treptat, cat entuziasm se prefigureaza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti optimist si vei putea astfel sa mergi inainte spre indeplinirea obiectivelor. Fa din responsabilitatile tale cele mai importante prioritati. Dar nu neglija viata personala. Incearca sa echilibrezi totul si sa iti lasi timp si pentru familie si prieteni. Alaturi de ei iti vei reincarca bateriile si vei putea sa iti cresti stima si increderea de sine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este timpul sa iti asumi un pas curajos inainte. Ai incredere in tine si in toata planificarea atenta pe care ai facut-o in ultimele luni. Realizeaza cat de multe rezultate culegi din munca sustinuta, dar doar daca esti dispus sa faci pasul urmator. Oportunitatea e aici. Tot ce trebuie sa faci este sa sari in ea. Actioneaza din credinta si incredere, in loc de frica si restrictie.