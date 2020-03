Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 26 MARTIE 2020. Aspecte astrale provocatoare ale Lunii, atentie!

Dar despre ce e vorba?

Desigur, fiind vorba de Uranus, sunt tot felul de lucruri noi, idei noi, situatii noi si va dura ceva pana cand ne vom obisnui cu ele, de aceea cu cat incepem mai repede cu atat mai bine.

In prima parte a zilei, Luna in Berbec ne reaminteste ca nimanui nu ii plac infrangerile, cu atat mai mult nu Berbecului, deci primim portie in plus de putere. Apoi, Luna in Taur are de-a face cu lordul karmei Saturn recent mutat in Varsator si pus pe treaba. Este o energie ce arde, deci mare atentie. Este prima data cand putem simti cum ni s-au schimbat cu adevarat prioritatile in ultima perioada.

Iar Uranus pe seara ne poate face sa fim nelinistiti, nervosi, agitati. Lumea din fata noastra este nou nouta si ni se pare dificil sa ne simtim bine instalati in ea. Cautam securitatea dar asa cum o stiam noi...insa exact pe aceea nu o vom vedea azi, deci nu ne ramane decat sa ne relaxam, sa respiram profund, rar, abdominal, pentru a nu ne decupla legatura cu Sursa. Si cu incredere inainte.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi poti avea ocazia data de viata sa iti inghiti ambitia si mandria si sa dai satisfactie altei persoane, ceea ce este dificil pentru tine. Incearca sa te concentrezi pe motivele bune pentru care supunerea este benefica si lucreaza asupra emotiilor tale de frustrare, respirand aer curat profund, chiar si doar de la fereastra sau balcon. Te poti astepta sa primesti vesti din alte surse care sa te calmeze. Relaxeaza-te in companie placuta pe seara, macar si telefonic.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Energia planetara face ca ziua de azi sa fie mai potrivita pentru contemplare in loc de actiune. Daca simti nevoia sa faci ceva imperativ, nu face. Amana deciziile, odihneste-te. Daca te simti la fel maine, e in regula sa actionezi. Daca te afli in mijlocul unui conflict la munca, incearca sa nu iei partea nimanui. Spune oricui iti cere opinie ca ai nevoie de timp ca sa te gandesti mai bine. Ia in calcul sa ai macar o ora de meditatie. Cuvantul de azi e liniste.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Indiferent care sunt miscarile astrelor azi, pentru tine in aer e pasiune si romantism deci profita de aceasta atmosfera. Te simti mai apropiat sufleteste de altii si simti o profunda recunostinta fata de oamenii care sunt in viata ta la acest moment. Construieste ziua de asa natura incat sa muncesti mai putin si sa dedici mai mult timp persoanei speciale din inima ta. Fii deschis sa impartasesti ce simti si ce gandesti azi.

