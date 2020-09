Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MARTI 8 SEPTEMBRIE 2020. Simti vibratiile intense?

Suntem cu o zi inainte ca Marte sa intre in miscare retrograde si cu o zi inainte ca portalul 9.9.2020 sa se deschida. Se schimba energia, se anunta mai mult entuziasm, mai multa putere.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti puternic impins de la spate, dar trebuie sa tii pasul cu evolutia lucrurilor. Ramai concentrat si pastreaza-ti calmul. Abordeaza problemele care te preseaza de ceva timp si rezolva-le!

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Romantismul se intensifica pe masura ce comunicarea este crescuta din pricina energiei, entuziasmului si focusului pe tine si pe partener. Daca nu esti deja intr-o relatie, ai putea intalni pe cineva nou si interesant cu care ai interese comune si si care poate nici nu locuieste prea departe de tine. Asteapta-te la mici calatorii prin cartier, poate in vizita la prieteni sau vecini. Daca te-ai gandit sa te muti cu locuinta, ai putea azi sa te interesezi ce case sau apartamente iti plac.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O oportunitate sa faci o munca suplimentara poate veni in drumul tau azi. Nu refuza, iti poate face mult bine. Te vei bucura si sa fii acasa, fie ca muncesti sau te relaxezi, mai ales ca fericirea domneste in casa ta in perioada aceasta. Membrii casei tale par a fi multumiti de viata lor, deci sunt o companie grozava. Bucura-te.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.