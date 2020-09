Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020. Ce spun astrele, runele şi cărţile de tarot pentru fiecare

Horoscopul zilei de azi MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te preocupa gasirea unor solutii pentru niste situatii care te streseaza de multa vreme. Nu ezita sa ceri sfaturi rudelor sau prietenilor in care ai foarte mare incredere. Fii clar si onest despre ceea ce se petrece in viata ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poate ca nu este cea mai buna zi posibila, dar nu e nici cea mai proasta. Daca lucrurile nu merg cum vrei tu, distanteaza-te de situatie. Fa un pas in spate si devino un observator detasat, in loc sa te ambalezi. Urmareste cum se rezolva lucrurile si vei avea o zi destul de calma. E o oportunitate pentru introspectie.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai fost sub asa de multa presiune in ultimul timp incat rezervele de energie par golite. Ai fost secatuit si parca nu ai destula energie sa rezolvi probleme arzatoare care apar la interval. Ai nevoie de o pauza si de incarcarea bateriilor. Fa asta neaparat. Ai nevoie de cate o odihna ocazionala daca vrei sa te ridici la nivelul provocarilor oferite de viata.

Horoscop TAROT ZILNIC MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Regele de spade (inversata)

Cartea simbolizeaza autoritatea, adevarul, gandirea limpede, puterea intelectuala. Daca iti apare inversata cartea sugereaza favoritismul si nepotismul la locul de munca. Nu e chiar o competitie fair-play ceea ce urmeaza, deci ai grija cui dezvalui proiectele sau ideile tale.

Horoscop tarot zilnic TAUR

6 de pentagrame (inversata)

Cartea sugereaza generozitate, filantropie, donatii, prosperitate, bunastare. Un act de generozitate aduce dupa sine o multitudine de beneficii. Simti dorinta sa faci bine si recompensele vor veni cand te astepti mai putin. Daca iti apare inversata aceasta carte, mesajul este sa renunti la egoism. Raceala te impiedica sa vezi ce simti oamenii si, astfel, nu te vei mai bucura de bunatatea lor.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Valetul de bate

Esti sufletul petrecerii pe unde te duci, ai o pasiune puternica pentru viata. De asemenea, poate primesti o veste buna, sau o invitatie la un alt eveniment social. Daca esti singur, nu este exclus ca dragostea sa-ti bata la usa, chiar si la propriu, nu doar la figurat.

Etalare zilnica RUNE mistice MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ODIN. Aceasta este runa fara niciun simbol pe ea ceea ce nu inseamna "nimic" ci inseamna "orice este absolut posibil oricand". Este simbolul Universului, al unimii vaste si al totalitatii absolute. Este un moment in care sa stai in tacere, liniste, nemiscare. Contempla viata ta si viata in general. Simte spiritul si claritatea mesajului sau. Ai incredere in destin.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Anzus: Ansuz semnifica o figura autoritara, poate un angajator, un profesor sau un parinte. Oricine ar fi, ea urmeaza sa-ti faciliteze o transformare. Se anunta un eveniment pozitiv care iti poate transforma viata pentru totdeauna. Poate te asteapta o promovare sau un bonus pe care aceasta persoana ti-l acorda datorita muncii excelente.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAZ : Aceasta runa iti semnaleaza ca este o vreme de tranzitie si transformare. Indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricaror tranzitii necesare si sa le gestionezi cu harnicie. Ai parte de o stare de progres continuu, de o notiune de crestere care este legata de o afacere sau de dezvoltarea unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare la orizont. Acum este momentul sa permiti vechiului sa moara ca sa faca loc pentru nou.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

Asculta-ti intuitia

Fecioara Maria si ingerii tai iti transmit ca primesti mereu mesaje divine, chiar si atunci cand nu iti dai seama de ele. Cele mai multe din acste mesaje vin prin emotii, sentimente. Corpul tau este sensibil la energiile subtile. Cateodata nu le intelegi, dar sunt intotdeauna acolo, scotandu-ti in evidenta intelepciunea. Ai increde in sentimentele tale. Asculta-ti intuitia. Actioneaza fara amanare. Cere ingerilor sa te protejeze si sa te ghideze. Pe masura ce iti cresc abilitatile, iti va fi din ce in ce mai usor sa percepi aceste mesaje.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

Elibereaza-te

Poate ca te simti intimidat sa mergi inainte. Poate ca te simti blocat in drumul tau. Poate ca nu intelegi care este misiunea ta divina. Cere ajutorul Fecioarei Maria si al ingerilor sa te ghideze. Sinele tau superior se simte captiv si are nevoie de tine, sa te eliberezi de ego si de ingrijorari. Respira profund, relaxeaza-ti muschii, apoi poti lua o foaie de hartie si sa scrii pe ea toate sentimentele, grijile, nevoile care iti vin in minte. La final, arde "scrisoarea" si elibereaza-te de aceste emotii. Multumeste Feciarei Maria si ingerilor, caci ei au scos la lumina toate aceste sentimente care te tineau captiv.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

Canta si danseaza

Fecioara Maria si ingerii iti transmit ca ai nevoie de exprimare creativa si de o armonizare a timpului petrecut la munca si a timpului petrecut pentru tine. Cantecul si dansul sunt modalitati puternice de a iti deschide canalele creative si pentru a experimenta libertatea in deplinatatea expresiei sale. Vei realiza ca ai talente ascunse care iti vor creste increderea de sine. Muzica sufletului tau te va conecta cu Divinitatea si vei intelege mai usor ca este parte din tine. Stinge lumina, porneste muzica favorita si lasa-te purtat pe ritmurile ei, asa cum simti. Permite muzicii sa te patrunda si lasa-ti corpul sa se miste, fara sa te gandesti la miscarile pe care le faci.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020. Pe muchie de cutit!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 9 SEPTEMBRIE 2020. Marte intra in miscare retrograda si lucrurile ajung pe muchie de cutit. Orice este posibil din cauza energiilor puternice. Jupiter si Soarele fac trigon si pun gaz pe foc. Ramai vigilent!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta amoroasa incepe sa devina plafonata. Schimba rutina si reconecteaza-te cu partenerul. Petrece mai mult timp de calitate impreuna cu el. Daca esti singur, s-ar putea sa te regasesti cu o mai veche iubire. Poate ar fi bine sa-i mai dai o sansa.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile sunt excelente din punctul de vedere al relatiei de cuplu. Tu si jumatatea ta formati o echipa perfecta, canalale de comunicare dintre voi sunt deschise, puteti vorbi deschis despre orice asa ca relatia voastra va fi pusa pe o fundatie foarte puternica. Daca esti singur, sarmul si pasiunea ta iti dau un aere irezistibil. Asa ca te poti astepta la multi pretendenti de sex opus.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Circumstantele sunt ideale pentru ca tu si jumatatea ta sa aveti o zi romantica. Stelele iti zambesc asa ca ar trebui sa profiti de fiecare clipa libera si sa fii alaturi de jumatatea ta si sa duceti impreuna relatia de cuplu la nivelul urmator. Singur? O fosta iubire iti bate la usa. Evita greselile din trecut si bucura-te de aceasta perioada.

