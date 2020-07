Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi SÂMBĂTĂ 1 AUGUST 2020. Cine face jocurile azi?

Comunicarea este intensa si ar putea atinge cateva butoane sensibile, care sa te faca sa te simti inconfortabil. Cineva face jocurile. Cineva incearca sa iti forteze mana, sa te manipuleze. Din fericire, Luna in Capricorn vine sa te ajute si sa-ti lumineze calea, pentru a vedea aceste jocuri ale mintii.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

George Orwell a publicat un ghid despre prepararea ceaiului. Chiar daca nu poti gasi utilitatea unor lucruri, poate ca e bine sa le faci. Isi vor arata beneficiile mai tarziu. Pentru anumite chestiuni, ai nevoie de timp ca sa pornesti la drum. Iar pentru altele trebuie sa astepti rezultatele.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi e o zi in care te vor preocupa si domina problemele profesionale. Au aparut tot felul de situatii ce necesita atentia ta urgenta pentru solutii. Daca te simti nesigur acum, iti va fi dificil sa ai incredere in alegerile facute. Este mai bine, asadar, sa lasi deoparte azi decizii majore si sa te focusezi pe cele de importanta mai mica. Asta te ajuta sa nu faci greseli greu de corectat in viitor.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Optimismul si pozitivitatea iti marcheaza ziua. Esti gata sa te implici in orice iti aduce bucurie, sa calatoresti, sa iesi, sa te bucuri de momente minunate cu prietenii sau familia. Pot aparea unele probleme de comunicare de-a lungul zilei dar nimic de ingrijorat. Daca nu gasesti cuvintele potrivite, tine-ti vorbele pentru tine. Asta e mai preferabil decat sa intri in conflicte.

