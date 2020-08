Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi VINERI 21 AUGUST 2020. Cine iti sunt aliatii?

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 21 AUGUST 2020. Luna in crestere paraseste zodia Fecioara pentru a intra in zodia Balanta. Esti gata sa atragi oamenii care sa te ajute cu marele tau proiect? Un proiect ambitios care s-a nascut in preajma Lunii Noi in Leu de miercuri. Poate ca esti inca la inceput cu cercetarea, insa iti vei gasi aliati de nadejde. Luna in Balanta este perfecta pentru aceasta situatie.