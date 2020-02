Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 21 FEBRUARIE 2020. Foc de artificii in sufletul tau!

Ce sansa de succes poti avea luptandu-te cu morile de vant ? Sa stim ce se intampla astral, care sunt energiile si sa ne adaptam lor. Acum sunt zile orientate mai mult spre imaginatie, visare, intuitie, romantism. Facem tot ce putem intelectual dar nu punem bicele pe noi daca nu suntem la nivelul la care eram acum cateva saptamani.

In plus, azi are loc un trigon frumos intre Marte, planeta actiunii si energiei, si Uranus cel rebel iar aceasta energie de da astazi o stare de excitare energetica precum un foc de artificii. Este tipul de eveniment astral ce are loc doar o data pe an si este bine sa profitam de el. Daca te simti intepenit, ceva te poate descatusa. Daca ai de facut unele actiuni azi, fa-le pentru ca energia te sustine. Semnele de pamant sunt acum ca in varful lumii si pot face orice.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Wow ! Esti foarte ambitios azi, planifici meticulos ce ai de gand si performezi impecabil. Cu toate acestea, asteapta-te ca progresul va avea loc cu viteza melcului. Bine si asa. Nu toate zilele sunt setate pe turatie maxima. Important este ca esti pe drumul cel bun. Nu dezarma si nu da inapoi doar pentru ca ritmul tau e prea rapid fata de ritmul pe care ti-l indica Universul. Esti binecuvantat si sustinut.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Este o zi frumoasa in care sa iti exprimi ideile si sentimentele. Deschide-te, impartaseste-ti sperantele si preocuparile, visele si aspiratiile cu ceilalti. Romantismul este in aer. Ai putea sa plutesti pe aripi de amor in compania persoanei iubite. Si clipele cu copiii se anunta a fi foarte agreabile. Caldura si intimitatea iti vor lumina timpul petrecut in compania oricui alegi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



O zi fantastica pentru a intra in tot felul de parteneriate, iata cum e azi. O zi in care sa iti intaresti conexiunea cu prietenii apropiati, sa deschizi conturi comune, sa bati palma pe o intelegere si sa faci planuri pentru un viitor minunat. Vei fi in frunte cu orice alegi sa faci. Unii dintre voi care sunt interesati sa isi aprofundeze studiile si cunoasterea pot lua o decizie bine informata azi.

