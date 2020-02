Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 28 FEBRUARIE 2020. Dragoste si siguranta pana la capat!

Cat de departe esti dispus sa mergi pentru dragoste?

Pana la capat! – spun Venus in cuadratura cu Pluto.

Luna este azi in Taur si ea ne sprijina sa ne lasam imbratisati de vibratia iubirii si in putin lux ; putem face orice ca sa avem parte de asa ceva. Nu ne grabim nicaieri cu Luna in Taur care ne ajuta sa ne consolidam ce e drag inimii noastre ca sa dainuie la nesfarsit. Iar determinarea pana in panzele albe este specialitatea Taurului.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna in pamantescul Taur iti pune o stralucitoare lumina asupra aspectelor de bani si cariera. Vei fi inspirat sa fii mai creativ si sa abordezi aceste zone intr-un mod nod. Daca exista oportunitati, nu alege sa taci. Nu vrei ca binefacatorul tau sa creada ca nu esti interesat sau recunoscator. Pune intrebari si lucreaza mai tarziu asupra detaliilor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu Luna in zodia ta, iti e menit sa te simti confortabil in pielea ta. Increderea de sine iti va permite sa faci lucruri pe care altminteri nu credeai ca le poti face. Incepi sa te vezi intr-un fel nou si asta te amuza si incanta. Noi talente se pot descuia si noi posibilitati pentru viitor sunt la orizont. De ce sa nu faci pasi in fata ca sa vezi unde vei ajunge ?

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oricat de tare ai dori asta azi, nu prea ai sanse sa eviti oamenii. Si afla ca unii dintre ei pot fi si in dispozitii proaste, dorindu-si sa aiba alaturi si pe altii la fel sau sa ii molipseasca pe cei bine dispusi dupa starile lor. Fii parte dintr-o solutie, nu din problema cuiva. Oricat de personal ai simti despre ce se intampla, este o idee buna sa nu te amesteci in emotii care nu sunt ale tale. Astfel vei ramane stabil si cu mintea limpede oricate nebunii se intampla in jur si cati insi vor sa te traga in dramele lor.

