Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi VINERI 31 IULIE 2020. Vindecări. Punct şi de la capăt!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai o imaginatie bogata si multe ganduri in capul tau. Uneori iti doresti sa inchizi "usa" ca sa nu mai auzi niciun zgomot, insa nu ai cum. Pentru a face fata situatiei, ia fiecare sarcina una cate una pentru a te putea concentra.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi poti intra intr-un cerc al barfelor si zvonurilor. Pare ca cineva nu are de lucru si, fara sa se gandeasca la impactul asupra celorlalti, arunca cu cuvinte in stanga si in dreapta. Cum nu poti stopa asa ceva, macar nu intra in jocul acestei persoane si incearca sa protejezi pe cei nevinovati.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile curg destul de lin in viata ta cum si asta nu e intamplator ci urmare a eforturilor tale. In acest climat pozitiv, armonios, ai oportunitatea sa actionezi si sa iti pui planurile la punct pentru ca visele si ambitiile sa se realizeze. Nu lasa pe nimeni sa te influenteze sau sa te scoata de pe drumul tau. Ai incredere in tine, in instinctele si in judecata ta si vei vedea ca totul iese excelent pana la urma.

