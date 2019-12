Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de LUNI 23 DECEMBRIE 2019. Răni vechi de vindecat în aer festiv de sărbători

Sa fim atenti la anumite stari ce pot aparea la unii dintre noi. Poate suntem mai obositi, epuizati, poate cineva ne apasa butoane si reactionam cu vechi rani pe subiecte pe care nu le-am fi dorit activate din nou.

Insa aerul festiv de sarbatori ce bat la usa de maine este tocmai bun pentru a curata ce nu mai e cazul sa ramana in sufletul tau, sa vindeci si sa ramana totul doar o amintire dar neincarcata de emotii tulburatoare. Sa avem incredere ca orice vine in aceasta perioada are rolul de a ne debarasa de ceva ca sa creeze loc pentru altceva mai bun, mai adaptat pentru cine suntem fiecare dintre noi acum.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi ai putea pune accent foarte mare pe a organiza lucruri si a te ocupa in detaliu de aspecte din viata ta. Uita-te cu mai mare atentie pe felul in care ai timpul gestionat in raport cu activitatile tale. Este posibil sa iti planifici fiecare zi ca sa ai timp sa faci tot ce trebuie si tot sa iti ramana timp sa faci si ceea ce vrei pentru sufletul tau. Seteaza-ti prioritatile foarte clar ca sa mentii lucrurile curand usor si cu satisfactie. Sunt multe carti si siteuri web cu sfaturi valoroase despre asta. Verifica-le si aplica.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dedica-ti azi timp ca sa te gandesti cum stai cu sanatatea. Te odihnesti destul, mananci mancarea potrivita si sanatoasa, iti iei vitaminele, faci miscare fizica in fiecare zi, esti atent la emotiile tale, stai departe de stres, te relaxezi, te duci la medic cand te simti rau ? Toate aceste aspecte te ajuta sa ai un stil de viata bazat pe o buna stare de sanatate. A trai o viata luna si sanatoasa este ceva ce ne dorim cu totii. Incepe de acum sa ai grija mai mare de corpul tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te-ai putea gandi mai mult la finantele tale. Nu este niciodata prea tarziu sa inveti despre economii si investitii, in special daca este ceva ce vrei sa faci cu adevarat, cum ar fi calatoria. Pregatirea pentru retragere la batranete ti se poate parea suprarealist cand esti tanar, dar este important sa incepi de devreme si sa ai planuri profitabile ca sa nu iti depinda viata de o pensie. Scrie-ti scopurile si discuta cu consultanti financiari.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO