Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de VINERI 4 SEPTEMBRIE 2020. Cum stai cu dragostea?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Daca cineva pe care ai perceput mereu ca fiindu-ti prieten iti afiseaza trasaturi de caracter mai putin inaltatoare, te-ai putea intreba ce e in neregula cu tine si de ce al saselea simt te-a tradat. Tu acum intelegi natura schimbatoare si imperfecta a oamenilor si dand acestei persoane circumstante atenuante, vei intari relatia.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Felul in care altii te percep poate sa fie doar in mintea ta acum si in urmatoarele saptamani. Cu Venus, cea responsabila si de propria imagine de sine, intrand in retrograd de azi, ai putea fi constient cum popularitatea ba este ba nu este in functie de gusturile si nevoile altora. Chiar si asa, cat timp este sincer si autentic tu cu tine insuti, vei atrage intotdeauna pe aceia care te apreciaza cu adevarat pentru ce ai tu de oferit ca persoana.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cu cati oameni din lista de contacte ai mai fost in legatura in ultimul timp? Nu vorbim aici despre prieteni vechi care intra si ies din viata ta intr-un aranjament perfect agreabil, ci despre cei care sunt numai lapte si miere cand vor ceva si total reci si indiferent cand nu vor. Pe aceia ai face bine sa ii identifici si sa ii stergi, in special daca ai simtit o angoasa fata de ei de ceva timp.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Azi iti poate fi dificil sa stii exact ce vrei sau macar de ce vrei ceea ce vrei. Dorintele pot pulsa in tine si iti pot solicita atentia si apoi sa dispara asa cum au venit, lasandu-te asa cum erai, nu mai intelept. Este un timp in care sa ai atentie inteleapta asupra relatiilor tale si legaturilor tale de orice fel, pentru ca in cateva saptamani te pot intreba la ce te-ai gandit cand ai facut ce ai facut. Este mai mult un timp in care sa inveti despre tine din interior spre in afara.

