Horoscop zilnic: Horoscopul zilei MIERCURI 10 IUNIE 2020. Deschide canalele de comunicare!

Esti inca in teritoriul eclipselor si ceva nou se prefigureaza. Mai ales ca, in curand, va veni si solstitiul de vara, moment magic pentru noi toti.

Discutii amicale

Soarele este in prietenosul Gemeni, iar luna in vorbaretul Varsator. Ce conversatii! Semne de aer, atat Gemenilor, cat si Varsatorilor le place sa isi auda vocea. Dar si pe a altora, ca sa nu fim prea rautaciosi! Gemenii au nevoie disperata de dialog, iar Varsatorii au nevoie de audienta. Combinatia celor doi aduce vreme de comunicare si discutii amicale.

Luna este in scadere si te indeamna sa te ocupi de ceea ce iti doresti. Incepe ceva care sa te implineasa. Nu trebuie sa te invinovatesti. Nu este egoism. Ai nevoie de asa ceva pentru a-ti regasi directia.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu ai o doza dubla de individualism care te tine departe de a-ti face usor conexiuni la locul de munca. Dupa ce proiectul este facut, tu pleci spre a face altceva. Asta nu inseamna ca arzi un pod pentru ca oricum nu iti facusei niciun pod (conexiune) semnificativa. Totusi, trebuie sa iti dezvolti conexiuni si este bine sa stii despre problemele lor si succesele lor asa cum si tu ai vrea ca altii sa stie de ale tale. Nu se stie niciodata cand ai nevoie sa suni o persoana pentru o favoare. Construieste azi, asadar, conexiuni umane.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta este una din acele perioade in care esti criticat cu usurinta de cei dragi, in special din domeniul iubirii si copiilor. Tine minte ca altii sunt atrasi sau nu de noi din cauza felului in care ii facem sa se simta. Ai grija si la tonul folosit spre partener. Evita sa sari cu exclamari in loc de intrebari. Adopta un ton mai iubitor. Un ton curios si bland face toata diferenta. Daca vei fi dur verbal, nu te astepta sa primesti cuvinte de miere.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cand un Geaman apare in peisaj, nimic dar absolut nimic nu ramane la fel. Nu are cum! Gemenii vor misca barca doar ca sa schimbe situatia. Gemenii sunt marele comunicator al zodiacului. Ti se potriveste acest tip de munca pentru ca ai ocazia sa faci 2 lucruri in acelasi timp. Esti rapid si eficient, ceea ce inseamna ca vei avea si foarte multe de spus astazi despre orice.

