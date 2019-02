Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 10 FEBRUARIE 2019. Mercur intră în Peşti pentru 2 luni!

Pesemne ca sunt lucruri de clarificat din moment ce Mercur sta peste 2 luni in Pesti, o combinatie mai atipica pentru Mercur.

Azi, putem sa fim coplesiti de anumite incertitudini cat timp logicul Mercur pluteste in apele emotionale ale visatorului Pesti. Desi aceasta schimbare de peisaj mental ne pune sa ne ajutam la neclaritatea perceptiilor noastre, este si o oportunitate sa ne punem imaginatia la treaba. Azi ne vom lupta cu propriile dubii, impingand inainte apoi cazand, apoi luand-o de la capat. Din fericire, un val puternic de determinare curata aceasta stare atunci cand Luna intra pe seara in consecventul Taur.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un privilegiu al succesului este sa te opresti sa apreciezi si observi nuantele calatoriei tale. Ai de facut asta azi. desi aceasta pauza iti poate decala obiectivele profesionale, nu se considera amanare. Te cuprinde un val de compasiune. Multi oameni te-au ajutat sa ajungi aici si multi altii continua sa te sustina pe calea ta. Simte, pur si simplu, recunostinta pentru tot ce s-a facut pentru tine iar ea va radia in jurul tau si ii va cuprinde pe toti ca intr-o orbita. Numaratul binecuvantarilor te pune puternic inapoi in actiune cu si mai mult spor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lasa-ti visatorul interior sa treaca la treaba. Obiectivele tale necesita o revizuire. Versiunea ta mai tanara are intentii serioase pentru versiunea ta mai matura. Tu cel de azi trebuie sa alegi care vise inca sunt valabile si care nu. Multe se pot intampla intre clipa in care ai o idee si clipele in care incepi sa dai nastere manifestarii ei. Lasa-ti imaginatia sa zburde si vezi ce noi scheme apar. Inainte de a fi prea critic, lasa-ti subconstientul sa iti dea alegeri diferite si rute alternative. Sunt cai surprinzatoare de descoperit daca iti asculti intuitia.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca raspunzi unei chemari, intotdeauna merge mana in mana cu o portie de altruism. Daca deja ti-ai gasit menirea, energia cosmica te revigoreaza sa excelezi si sa servesti. Daca iti explorezi vocatiile, vei primi in continuare noi indicii ca sa ai mai multa claritate. Va fi nevoie sa ai si mai mare incredere in tine decat pana acum. Pablo Picasso spunea: "Semnificatia vietii este sa iti gasesti darul. Scopul vietii este sa il daruiesti".

