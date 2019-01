Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 29 IANUARIE 2019. Atenţie la fluctuaţii de stări!

Ni se vor pune toate informatiile la dispozitie.

Ajungem fiecare la un punct foarte important in propria intelegere asupra vietii sau asupra unei teme anume ce ne preocupa de ceva vreme. Si nu e vorba de o idee marunta. Ne reintoarcem cu atentia la anul 2018, la ce s-a pus in miscare in vara 2018 si in special in ultimele trei luni ale anului trecut. Acum poti, in sfarsit, sa vezi cararea cu claritate. Este un motiv de bucurie !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O persoana noua isi poate face aparitia in viata ta, iar acest lucru poate crea de la mici valuri la un cutremur ce iti schimba intregul peisaj aproape peste noapte. Obtine toate informatiile detaliate despre noua persoana cat de repede poti. Rotile se pot invarti in mintea ta si deodata apar noi idei si abordari favorabile tie in noile circumstante. Vezi cat de departe poti merge cu aceste idei. Esti pe cale spre ceva important si tu stii asta. Personalitatile noi te invata lucruri noi. Ramai deschis.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Asculta cu atentie la tot ce discuta oamenii in preajma ta, poate fi o dezbatere fierbinte pe care e bine sa o cantaresti si tu. Atitudinea unor oameni te pot surprinde ; cere-le sa detalieze de ce simt asa cum o fac. Ceea ce iti vor spune va fi important si iti poate da un indiciu pentru viitorul tau, fie pe zona unui job, relatii sau oportunitate de calatorie. Uneste punctele si vezi ce proiect nou sau aventura este pentru tine la orizont.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Una din relatiile tale (romantice sau profesionale) nu se misca asa de repede precum ti-ar placea, dar nu ai ce face acum. Muta-ti mintea spre alte aspecte si evita obsesiile. Nu mai verifica mesajele la fiecare 10 minute. Fa o plimbare lunga sau da curs unei aventuri exterioare, te vei distanta de situatie si de energia respectiva si vei capata o perspectiva linistita a mintii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.