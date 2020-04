Horoscop zilnic JOI 2 APRILIE 2020. Atenţie la energiile lui Pluto!

Sunt vremuri in care nu ai unde sa te uiti in jur ca sa gasesti raspunsuri si rezolvari la altii sau la situatii pe care le crezi stabile mult timp.

Nesiguranta exterioara se rezolva cu speranta interioara, gasita in propriile resurse foarte bogate. Iar Luna in Rac ne anunta ca este imperativ sa o gasim, cu ajutorul celor dragi si a lui Venus. Dealtfel, de maine Venus intra in Gemeni iar relatiile de prietenie vor creste in intensitate dar si cele de iubire vor avea parte de o noua energie. Venus va fi mult timp in Gemeni in acest an pentru ca de aici intra si in stationare retrograda in 13 mai (da, in 2020 avem Venus retrograd asa cum a fost in 2018).

Azi e ultima sa zi in Taur, zodie pe care o conduce.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Atitudinea ta e calma si la obiect cand discuti cu altii azi. Nu esti adeptul fanteziilor si elucubratiilor. Nu ai motive sa ascunzi adevarul deci esti multumit sa oferi informatii oricarui ascultator interesat. Fii atent totusi, ai putea sa intri in treburile altora neinvitat. Daca auzi unele informatii secrete, nu le spune altora care nu ar trebui sa le auda. Discretia e importanta mai ales azi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi se pare ca ai multa concentrare care pare ca s-a materializat din senin. Foloseste-o in avantajul tau pentru ca nu va dura mult. Tu poti fi deturnat usor de o tema sau alta ca o frunza in vant si iti este mai greu sa te asezi pe un singur subiect sau proiect pentru mult timp. Insa azi nu e una din acele zile. Chiar daca dai la o parte unii oameni ca sa iti faci treburile, nu are nimic. Fa ce ai de facut.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent cu privire la faptul ca te poti inchide in fata lumii. Faptul ca esti izolat social nu inseamna sa eziti sa discuti cu oamenii sau sa ii consideri nedemni de timpul tau. Poate ca simti ca problemele tale sunt mai importante si ca altii sunt prea preocupati cu lucruri superficiale ca sa inteleaga profunzimea naturii. Izolarea mai accentuata nu va remedia situatia. Trebuie sa comunici mai mult.

