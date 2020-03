Horoscop zilnic MIERCURI 1 APRILIE 2020. Ziua păcălelilor în atmosferă sensibilă

Luna este in Rac, deci sensibilitatea e la ea acasa, insa Racul ne trimite cu atentia emotionala tot spre casa si familie, temele pe care le avem de explorat profund vrem nu vrem in perioada izolarii sociale. Fii atent ce se intampla azi in aceste medii, se pot atinge unele puncte critice in relatii si nu ai unde fugi de ei pana se calmeaza spiritele. Ai grija sa mancati bine, sa fiti bine, sa faceti tot ce puteti in casa, in familie pentru a va mentine starea de spirit ridicata, stiut fiind ca ea sustine o buna imunitate.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ar putea sa iti fie mai dificil sa gandesti cu claritate azi. Mintea poate sa lucreze in valuri scurte si impulsive ce alterneaza cu emotii dictate de Luna in Rac. Evita confuziile zilei centrandu-te periodic si separandu-te de sentimentele tale si de orice situatie conflictuala din jur. Nu pretinde ca intelegi ceva daca nu intelegi. Daca o situatie nu are sens pentru tine, pune intrebari dar nu intra in polemici si in emotii.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Libertatea este un aspect cheie al vietii tale azi, Taurule. Ai putea simti cum creierul doreste sa evadeze si sa gaseasca moduri mai independente de a gandi. Nu te teme daca acestea te vor duce pe teritorii necunoscute pentru ca asa are loc evolutia. Acesta este un semn ca esti acolo unde ar trebui sa fii. Ai putea vira brusc spre o directie care sa te surprinda si pe tine dar si pe cei cu care vorbesti, traiesti, muncesti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oamenii pot fi la fel de incapatanati ca tine in gandirea lor azi iar aceasta este calea sigura spre relatii dezastruoase. Fii atent la aceasta tendinta si deschide-te mai mult pentru a lasa sa intre si opiniile altora ce pot contine lucruri valoroase in ele. Nu presupune automat ca altii trebuie sa iti confirme punctul de vedere ca sa se rezolve o situatie. Mai mult ca sigur, fiecare om implicat are ceva de dat dar si de primit, deci practica cooperarea.

