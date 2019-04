HOROSCOPUL AFRICAN. Care sunt caracteristicile fiecărei zodii în funcţie de aceste previziuni

HOROSCOP. Abundenta (4 decembrie - 3 ianuarie)

Esti o persoana foarte placuta, cei din jur te iubesc si te apreciaza, insa trebuie sa inveti sa fii mai sincera atat fata de tine, cat si fata de persoanele cu care interactionezi. Ai o intuitie foarte buna, esti norocoasa si nu exista situatii prea dificile pentru tine. Nu esti adepta relatiilor stabile, obisnuiesti sa ai parte de mici aventuri de-a lungul vietii, dar acest lucru nu inseamna ca nu poti fi o persoana de incredere. Pe plan profesional ai foarte mult noroc, reusesti sa castigi foarte multi bani si iti cunosti foarte bine meseria pe care o faci.

Esti o persoana stabila, sociabila, ancorata in realitate, corecta si altruista. Reusesti sa rezolvi foarte multe probleme si dai sfaturi bune persoanelor din jur. Atragi foarte multe priviri asupra ta si ai un mod aparte de a te integra in anumite cercuri. Iti plac relatiile stabile, esti devotata si loiala si te gandesti la binele familiei. Pe plan profesional ai nevoie de stabilitate si iti place sa detii functii importante.

HOROSCOP. Mama (4 februarie - 5 martie)

Esti o persoana calma, linistita, bine ancorata in realitate, darnica si comunicativa. Iti place sa-i faci pe cei din jur sa se simta bine in compania ta si consideri ca orice problema poate fi rezolvata. Ai un aspect fizic placut, atractiv si iti plac relatiile din care ai ceva de invatat. Pe plan profesional ai parte de ceva mai multa agitatie, este posibil sa-ti schimbi de mai multe ori locul de munca si greu reusesti sa fii multumita de un anume post.

HOROSCOP. Familia (6 martie - 6 aprilie)

Esti o persoana calma, iubitoare, toleranta, cu simtul umorului si mereu atenta la detalii. Iti place stabilitatea si reusesti sa dezvolti foarte multe relatii de durata cu persoanele din jur. Esti adepta relatiilor de durata, iar partenerul tau nu se plictiseste niciodata in compania ta. Pe plan profesional reusesti sa te impui foarte bine, ai inclinatii catre sistemul educational si iti place sa impartasesti anumite lucruri cu cei din jur.

HOROSCOP. Fiul (5 aprilie - 4 mai)

Esti o persoana pe care cei din jur se pot baza, iti respecti promisiunile si ai nevoie sa fii inconjurata de persoane loiale. Nu-ti place minciuna si lacomia si elimini din viata ta orice energie negativa. Visezi la o dragoste ideala, esti devotata partenerului de viata, iar loialitatea este punctul tau forte. Pe plan profesional ai nevoie de foarte multe provocari, altfel risti sa te plafonezi si sa pici in rutina.

HOROSCOP. Fiica (5 mai - 4 iunie)

Esti foarte generoasa, optimista si plina de viata. Cu toate acestea, cateodata ai tendinta sa-ti faci griji in privinta anumitor lucruri, ceea ce nu iti va prinde bine. Trebuie sa te obisnuiesti sa vezi jumatatea plina a paharului si sa elimini orice gand negativ. Esti foarte pasionala si esti adepta relatiilor de durata. Stabilitatea este cel mai important lucru in viata ta. Pe plan profesional ai nevoie sa lucrezi in permanenta cu oameni, sa-i ajuti, sa-i indrumi sau sa initiezi anumite proiecte.



Mai multe pe ele.ro.