Horoscopul Anului 2020. Dorinţe şi vise pline de ambiţie devin realitate

2020 se apropie cu pași repezi, ceea ce înseamnă că suntem pe punctul de a ajunge la un nou ciclu, de 12 ani, care deschide întreaga stăpânire a lumii, scrie ce-spun-astrele.ro.

Debutul noului an este întotdeauna o actualizare, și având în vedere că începe un nou ciclu, suntem îndreptățiți să număram cele mai drastice schimbări!

Adăugați la aceasta și faptul că Șobolanul va conduce anul – un animal ambițios, muncitor și inteligent.

Asta înseamnă doar un singur lucru: schimbările făcute în viața ta, în 2019, promit să aibă rezultate pozitive în 2020!

Să aflăm la ce să ne așteptăm, de la anul 2020!

Berbec

Este timpul pentru noi victorii!

Ai făcut o treabă bună în anii precedenți, chiar dacă nu ai obținut ceva semnificativ. Toate cele bune sunt pe cale să ă!

Anul 2020 este anul tău, numai pentru că Șobolanul însuși iubește să muncească și îi favorizează pe toți cei care se bazează numai pe ei și nu au nicio îndoială cu privire la succesul lor.

Desigur, este naiv să crezi că toate binecuvântările lumii vor cădea la picioarele tale, dar poți fi sigur că te așteaptă noi victorii și vei avea un nou stimul pentru viață!

Taur

E timpul sa-ti faci visul sa devina realitate!

Taurul este un realist si, prin urmare, nu face planuri imposibile. Dar 2020 iti va schimba punctul de vedere al vietii si te va face sa crezi ca visurile devin realitate! Ideea este ca anul urmator este guvernat de elementele Pamantului, la care Taurul se supune.

Si asta inseamna ca vei avea o perioada de crestere a carierei si bunastare financiara. Acesta este exact momentul in care merita sa risti si sa accepti o oferta tentanta de schimbare a locului de munca. In acest an vei avea absolut totul!

Gemeni

Simti bucuria vietii!

In caracterul Gemenilor nu se pierde niciodata din vedere inima si, prin urmare, anul urmator, pentru acesti oameni, este unul de progres. Anul Sobolanului nu poate fi numit neobisnuit pentru Gemeni. Pregateste-te pentru noi descoperiri, excursii interesante si cunostinte placute.

Rac

Intoarce-te la cei dragi

Succesul in 2020 ii asteapta pe cei care sunt dispusi sa lucreze si sa mearga spre obiectivul dorit. Pentru Rac, anul acesta va fi ideal in ceea ce priveste restaurarea conexiunilor pierdute. Vine timpul cand te poti apropia cu usurinta de familia ta, poti reconstitui o familie, te poti intoarce intr-o cladire abandonata sau vei realiza planuri pentru care ai muncit mereu.

Leu

Leul va avea un an dificil, dar extrem de important! Vine un moment in care trebuie sa-ti arati toata perseverenta si potentialul creativ.

Trebuie sa inveti ceva nou, sa inveti o profesie noua sau sa-ti schimbi cercul social. Aceasta este o perioada destul de imprevizibila! Dar nu fi suparat. Toate schimbarile, care vor avea loc in 2020, vor fi inceputul unor realizari pozitive.

Fecioara

A venit momentul distractiei!

Ai asteptat ca viata sa iti multumeasca pentru toate eforturile depuse. Pregateste-te, 2020 va fi o adevarata iesire in lume! Acest lucru este valabil mai ales pentru viata personala. In ultimii ani, ai fost mereu impiedicati de ceva si nu ai putut construi relatii cu cei dragi, insa anul Sobolanului este ideal pentru a simti armonia in viata de familie.

Balanta

Este timpul sa simti armonie!

In ultimii ani, viata ta a devenit o rutina continua, constand in munca, experiente constante si absenta completa a romantismului. Prin urmare, anul 2020 promite sa fie punctul de plecare dorit, pe care ti l-ai dorit! Pregateste-te, viata ta se poate schimba la nivel global. Dar aceste schimbari vor fi favorabile.

Scorpion

E timpul sa schimbam situatia!

Viata a devenit neinteresanta? Esti suparat pe ceilalti si munca a inceput sa semene cu o corvoada? Anul 2020 vine in curand, ceea ce inseamna ca este timpul cel mai fertil, pentru a te schimba drastic!

Sagetator

Întâlnirea 0

In timp ce altii asteapta schimbari fericite si se odihnesc, tu te bucuri de viata, dar intelegi ca, pentru o armonie reala, trebuie sa fii atent la detalii. Si anul 2020 iti va permite sa gasesti elementul lipsa!

Vei avea parte de o intalnire incredibila, poate cea mai dorita si mult asteptata din viata ta! Iti va schimba drastic viata, dar vei fi bucuros de schimbare.

Capricorn

Fa-ti timp pentru tine!

Te-ai ingrijit de altii atatia ani, ti-ai petrecut timpul si energia pentru ca oamenii apropiati sa nu aiba nevoie de nimic, ai uitat complet nevoile tale. 2020 iti va oferi o oportunitate ideala de a acorda atentie detaliilor de care ai nevoie! La ce visezi? Ce te face sa zambesti? In anul dominat de elementele Pamantului, ai ocazia sa realizezi orice vis!

Varsator

Concentreaza-te pe important!

Pentru reprezentantii semnului Varsator, anul 2020 promite sa fie dificil si tensionat. Dar, nu ii va lipsi bogatia. Vei avea ocazia sa atingi obiectivul la care ai visat mai mult de un an! Aceasta perioada va fi favorabila pentru tine, in acest sens, trebuie doar sa te concentrezi pe cele mai importante detalii.

Pesti

Fii pozitiv!

Oricum ar fi anul 2020, cu siguranta nu va fi plictisitor pentru tine! Sobolanul intelept iti va permite sa iti dezlantuiesti potentialul interior si iti va scoate dorintele si aspiratiile la suprafata. In acest an, vei gasi cu siguranta un hobby nou, interesant, sau iti vei aminti de unul vechi, pentru care nu ai mai avut suficient timp, inainte!