Horoscopul zilei de JOI 28 NOIEMBRIE 2019. Se întamplă ceva magic!

Nu e inca decembrie dar deja se instaleaza starea specifica. Venus acum in Capricorn este in trigon cu Uranus si ne trimite fiori de bine pe sira spinarii sau genunchi inmuiati, electrizandu-ne fiinta. Venus si Uranus ne fac rebeli in inima, cu dorinta de a face ce dorim, la fel si in privinta banilor.

Mercur e in trigon cu Neptun tot azi si, in sfarsit, iti vei vedea ideile cum curg iar vestile te inspira. Mercur este direct, Neptun este direct, gata cu miscarile retrograde ale celor doua planete. Visele sunt din nou vii (efectul lui Neptun, planeta viselor, iesita din retrograd) si putem lasa lumea sa stie de ele (gratie lui Mercur direct)!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Uneori este important sa stii in ce batalii sa te implici si ce conflicte sa eviti. Chiar acum ai putea sa te afli intr-o situatie personala care trezeste si amesteca multe emotii intense in tine. Inainte sa reactionezi exagerat si sa exprimi furie si frica, incearca sa gasesti un mod mai bun de a gestiona asta. Poate ca lucrurile au ajuns la un punct de criza pentru ca tu sa inveti o lectie importanta despre relatii. Ce ai putea invata de aici ?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ar putea fi o zi provocatoare pentru tine intr-un mod personal. Esti pregatit sa avansezi intr-o directie noua si interesanta a vietii tale. Vei exprima entuziasm despre aceasta schimbare si iti doresti ca cei din jur sa impartaseasca cu tine pasiunea ta. Din pacate, nu toata lumea are acelasi curaj ca tine sa se arunce in schimbari. Se pot simti amenintati de intentiile tale si ar putea incerca sa te descurajeze. Ignora-le negativitatea si ramai pe calea ta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi ti se poate parea ca parti din viata ta se schimba in afara controlului tau. Mai mult ca posibil, asta te sperie pentru ca lipsa securitatii totale si a confortului se simte ca si cum ti se ia presul de sub picioare. Incearca sa nu fii nevrotic pe subiecte importante din viata ta. Cu cat tii mai tare cu dintii de ceva ce e menit sa se schimbe, cu atat se rupe mai repede de tine si nu iti e de niciun folos sa fii rigid. Pluteste ca frunza care oricum tot pe pamant, in siguranta ajunge.

