Horoscopul zilei de MARŢI 12 NOIEMBRIE 2019. Ce aduce minunata Lună plină în Taur de azi?

Efectele Lunii pline tin decrescator aproximativ doua saptamani, pana la Luna noua urmatoare. In plus, planeta actiunii Marte este in sextil cu Jupiter, Marele Benefic, inca in Sagetator pana in decembrie, deci cele doua ne deschid usi benefice pe care sa pasim cu incredere.

Lucrurile au fost dificile pentru multi dintre noi in luna octombrie, in special la final de luna, dar acum cerurile se lumineaza.

Saturn, Neptun si Pluto sunt si ele pe aproape pentru a da sustinere Lunii pline, la fel si Mercur. Acel tren plin cu ganduri de bine ajunge, incet incet, la destinatie.

Taurul, zodia gazda a Lunii pline, este orientat pe simturi si pe starea de confort si bine, deci primim suport cosmic azi ca ceva minunat sa ajunga la noi. Se anunta clipe de abundenta.

Mercur este inca retrograd, deci nu grabi lucrurile chiar daca acum se intrevad zori luminosi.

Acum este momentul ca inca sa iti hranesti ideile bune, sa le tratezi ca pe seminte pretioase puse intr-un sol fertil si sa le uzi cu iubirea si increderea ta, asteptand rabdator momentul in care vor incolti. Pentru moment, sa ne bucuram de suportul oferit de Cosmos si sa ne pregatim pentru cativa pasi tentanti in necunoscut...

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti experimenta o energie mixta, ba ceva te trage, ba ceva te impinge. Un moment te simti ca si cum ai sta pe spate asteptand ca lucrurile sa se aseze intr-o directie, iar in momentul urmator te simti ca nu poti sta locului si trebuie neaparat sa faci ceva, sa avansezi cumva. Viata este o balanta delicata intre a incorpora aceste doua feluri de a fi, moduri de operare. Nu exista unul mai corect ca altul, deci recunoaste-le pe ambele si onoreaza-le in ritmul tau personal.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti experimenta unele emotii pure si crude azi pe care ar fi inteligent sa le folosesti ca aliat in loc de dusman. Inima ta se poate simti oarecum abuzata (de tine si de gandurile care nu sunt in aliniere cu vibratia ei inalta), deci fa orice poti cu delicatete pentru a avea grija de ea. Fii atent si la altii ca sa nu ii lasi prea aproape de tine daca nu stiu cum sa se poarte cu ceva asa de pur si fragil. Protejeaza-te.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nelinistea enervanta pe care o poti simti azi este doar o simpla reamintire ca este important sa folosesti acea energie pentru a-ti face bine si nu rau. Fa actiuni ce te fac fericit. Invata de la oamenii carora nu le este frica de visele lor. Nu fii prea preocupat despre ce cred altii cu privire la ce faci tu. Acum este important sa faci pentru tine ce inseamna binele tau, in munca sau in orice alt domeniu simti.

