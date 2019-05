Horoscopul zilei pentru LUNI 6 MAI 2019. Atenţie la certuri şi confruntări!

Tot astazi Venus este in cuadratura cu Nodurile Lunare Nord si Sud aflate in Capricorn si Rac, adica punctele de eclipsa de pe cer. Ce inseamna toate acestea pentru noi ? Este vorba de o rascruce karmica de drumuri in relatii. Se pare ca unele relatii ating un inconvenient care trebuie vazut si lamurit. Fie ai de vazut o dilema dificila si trebuie sa te gandesti cum sa iesi din ea.

Mercur va sta in Taur pana pe 21 mai. Iata aici horoscopul pentru Mercur in Taur 2019. Este o fereastra buna de doua saptamani in care sa iti solidifici planurile, sa iti pui ideile la test sau sa semnezi un deaol. Mercur aici are un as in maneca pentru noi dar nu lua nicio decizie finala pana dupa ziua de Miercuri. Miercuri are loc intalnirea dintre Mercur si rebelul si socantul Uranus (aflat in Taur pana in 2026) si surprizele vor aparea!

Atentie totodata: cu Mercur in Taur putem fi cam incapatanati, tinand cu dintii la punctul nostru de vedere in toate aspectele pe care le gandim. Asta poate insemna sa nu vedem si alt punct de vedere pentru ca suntem prinsi in propria poveste si nu putem gandi in afara ei.

Lui Mercur in Taur ii place sa isi ia timp destul la dispozitie ca sa ia decizii dar este cam inflexibil cand vine vorba sa se decida sau razgandeasca.

Sa fim constienti ca putem fi prinsi in confruntari si sa nu fim in stare sa observam ca exista ajutor de a iesi din ele chiar la o intindere de mana. Vedem doar ce vedem noi (Taurul fara privire periferica) si suntem prea mandri sa cedam, sa rugam, sa fim flexibili.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dorinta ta de a face o cumparatura majora de un anumit tip, poate ceva ce este considerat un obiect de lux, te poate face sa iti numeri banii pana la ultimul leu. Chiar si dupa ce ii numeri si stii ca ii ai, tot poti avea indoiala daca sa cumperi sau nu obiectul dorintei tale. Sa stii ca azi nu este ziua potrivita sa iei o decizie ferma nici asa, nici asa. Asteapta vreo trei zile si apoi vei vedea lucrurile mai clar si o viziune mai echilibrata asupra situatiei (si asupra multor altor situatii).

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

S-ar putea sa fie nevoie sa asculti de sfatul cuiva. Uneori poti fi cam incapatanat. Toti Taurii au vointa de fier ! Iti place sa iti gestionezi viata intr-un mod independent fara interferenta altora. Dar chiar acum te-ai putea zbate cu un subiect complex. Poate ai un prieten ce doreste sa te ajute. Nu respinge asistenta primita de la oameni dragi cu bune intentii, pentru ca ai nevoie de ea intr-o forma sau alta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile pot merge putin cam lent pentru tine azi, deci ai rabdare. Poate ca vrei sa aloci timp in plus in agenda ta pentru sarcini ce trebuie facute, altfel vor deveni mai complexe decat te-ai putea astepta. Este bine sa te ocupi de amanarile temporare. Cu ceva focus si determinare, vei reusi in curand sa fii la zi cu tot ce e important pentru tine.

