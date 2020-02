Horoscopul zilei SAMBATA 8 FEBRUARIE 2020. La noapte este Luna plina in Leu!

Poate ca esti in centrul scenei sau actiunii in evenimentele de weekend. Sau poate ca esti pe fundal, bucurandu-te de momentele vietii. In oricare caz, sclipirea magica si stralucirea acestei Luni reci si speciale va ajunge si la tine.

Este numita Luna plina a zapezii pentru ca are loc in luna cea mai friguroasa a anului.

Insa nu te lasa indus in eroare de denumire, este o Luna plina de caldura si iubire pentru ca are loc in zodia cea mai fierbinte, Leu, zodia mijlocului verii si a inimii uriase pana la Soarele ce o si coordoneaza!

Asadar, weekendul este timpul de a iesi, a sarbatori, a te bucura de viata. Planifica ceva special pentru la noapte. Desi Luna plina este oficial duminica, ziua de azi si mai ales noaptea vor oferi acele sentimente calde de promisiune si entuziasm ce ne vor domina, deci profita de ele.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Presiunile de zi cu zi se pare ca se diminueaza un pic azi. Asa ca poti folosi aceasta oportunitate ca sa iti dedici timp pentru a-l petrece cu partenerul mult iubit sau ajutand un prieten sau pe cineva drag cu o problema la care esti solicitat. Tu ai puterea sa stai alaturi de cineva pentru a-l sustine iar a face asta din cand in cand pentru oameni pe care ii iubesti este o normalitate.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pregateste-te pentru o zi minunata ! Asteapta-te la surprize placute si la noi evenimente care te vor face fericit. In acest climat pozitiv, iti vei putea face obligatiile cu usurinta si chiar sa adopti tactici noi mai eficiente spre ce ti-ai propus. Nu te indoi de tine nicio secunda. Astrele sunt de partea ta si nu vei da gres !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta zi pare a fi una relativ calma pentru tine. Fa tot ce poti din ea. Gaseste oportunitatea de a-ti pune treburile in ordine si incheie legaturi care ti-au cauzat stres si anxietate. Asta te va ajuta sa ai o perspectiva proaspata despre anumiti oameni sau anumite situatii si inveti sa fii mult mai prudent de acum inainte. Tu stii exact incotro mergi si esti perfect constient ce se intampla in jurul tau. Asta ai nevoie ca sa te simti relaxat si cu usurinta in suflet.

