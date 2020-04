Horoscopul zilei VINERI 3 APRILIE 2020. Venus intră în Gemeni 4 LUNI

Venus are multa treaba cu energia Gemenilor pentru noi in 2020, dat fiind ca de regula poposeste intr-o zodie maxim o luna dar in Gemeni va fi 4 luni din care peste o luna si retrograd. Gemenii inseamna prietenie, comunitate prin comunicare, relatii intelectuale multiple, socializare. Universul ne vorbeste, ne ajuta, ne remodeleaza din moment ce planeta relatiilor sta 4 luni in zodia relationarilor exact in perioada acestei izolari sociale fara precedent ce impacteaza, transforma si modifica relatiile. Sa fim cu atentia marita pentru tot ce va veni, cu constiinta treaza, fara asteptari, cu maturitate si responsabilitate. Suntem cu totii ca in Survivor.

Tu esti un supravietuitor dupa noi reguli de viata ce se dezvolta chiar sub ochii nostri?

Incepe un weekend a carui energie este marcata de acest nou tranzit al lui Venus in Gemeni dar si de marele eveniment de duminica 5 aprilie pe care cu usurinta il putem numi cu majuscule EVENIMENTUL ASTRAL al saptamanii: conjunctia dintre Jupiter si Pluto in Capricorn. Ea va avea loc de 3 ori in acest an, duminica fiind prima data. Ce inseamna aceasta conjunctie Jupiter-Pluto in viata noastra? Pluto regenereaza, distruge ce nu este in regula pentru a crea spatiul ca ceva nou sa apara acolo, iar Jupiter amplifica orice intra in vizorul sau de actiune. Rezultatul ? Este timpul sa devenim mai sobri, sa realizam ce este cel mai important in viata.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai grija de prietenii tai sustinandu-le ideile. Insa fii atent sa nu incurajezi planuei sau puncte de vedere care stii sigur ca sunt gresite sau care pot esua. Desi iti place sa ii faci sa se simta bine spunandu-le exact ce vor sa auda, nu inseamna ca le faci si un favor. Oamenii pot veni cu tot felul de scheme nebunesti si nerealiste, mai ales acum, deci este important sa le aduci o perspectiva mai cu picioarele pe pamant.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai putea avea tendinta sa balansezi intre lumea reala si una a fanteziilor in care simti nevoia sa evadezi ca sa te mai incarci. Sunt sanse ca aceasta din urma sa fie dominanta si castigatoare dar asta nu inseamna sa pierzi contactul cu realitatea. Daca cineva poate sa faca o punte intre cele doua lumi, acela esti tu. Te poti simti atras mai mult spre arta, un mod elegant de a lega realitatea cu fantezia. Intr-adevar, fluxul tau creativ va curge bogat precum o cascada.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cultiva cu dragoste relatia cu cei pe care ii iubesti. Diseara simte-te liber sa evadezi intr-o lume a fanteziei cu persoana iubita. Fa planuri pentru cand iti vei pune in miscare cele mai mari vise. Lasa imaginatia sa conduca. Nu vei ajunge nicaieri unde doresti pana cand nu te indrepti in acea directie mai intai in mintea ta si apoi in viata reala. Ai incredere ca este posibil. Nu pierde inca o zi facand actiuni care nu contribuie la planurile tale de termen lung.

