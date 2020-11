Ianis Hagi, mesaj pe Facebook după ce a fost trimis la tineret: Postarea s-a viralizat

Ianis Hagi e cel mai mediatizat jucător român şi cu o armată de următori pe reţelele de socializare. De aceea, ultima sa postare de pe Facebook, în care a oferit un prim comentariu după trimiterea sa la naţionala de tineret, s-a viralizat în doar câteva ore, adunând mii de like-uri şi sute de comentarii. „Fericit să fiu din nou aici, mândru să reprezint România şi motivat să dau tot ce am mai bun. Meciul cu Danemarca are o importanţă uriaşă pentru noi, ne dorim enorm să ne calificăm la EURO U21. Am mai fost la un turneu final cu naţionala de tineret şi am simţit acea energie unică a unei competiţii importante. Suporterii naţionalei merită să se bucure din nou. Hai, România!“, a scris mijlocaşul legitimat la Glasgow Rangers.

Romania - Belarus 2020. Rădoi: Ianis Hagi era convocat la prima reprezentativă dacă Mutu nu avea nevoie de el la tineret

Cum se poate califica România U21

Singura şansă a tricolorilor mici de a obţine calificarea la Euro 2021 e să fie printre cele mai bune cinci naţionale de pe locul 2 în cele nouă grupe de calificare. Vestea bună e că elevii lui Mutu sunt la mâna lor şi nu depind de alte rezultate. Pe scurt, trebuie să bată Danemarca U21, deja calificată pentru turneul final, la Ploieşti, pentru a merge la braţ cu nordicii la Campionatul European de anul viitor.

Adrian Mutu: O calificare la CE de tineret ar însemna un lucru extraordinar

Selecţionerul naţionalei de tineret Adrian Mutu a declarat că o calificare la Campionatul European de tineret ar însemna un lucru extraordinar pentru scurta sa carieră de antrenor, dar şi o mare bucurie şi pentru fani.

"O calificare ar însemna un lucru extraordinar mai ales pentru scurta mea carieră de antrenor, ar fi o încununare a eforturilor dar mai ales o bucurie pentru suporterii români. Aş compara meciul cu cel tot cu Danemarca, când eram jucător, am terminat 2-2 şi din păcate nu am reuşit să ne calificăm la Campionatul European. Acum sperăm că vom reuşi să întrerupem nereuşita în faţa Danemarcei. Este un meci la fel de important pentru ei, chiar dacă nu mai au presiunea calificării. Ştiu ce potenţial au, ei se pregătesc pentru Campionatul European cu o echipă puternică, aşa cum suntem noi", a declarat Mutu pentru FRF.

Mutu a mai vorbit şi despre revenirea lui Ianis Hagi la tineret: "Ne lipsesc anumiţi jucători, toţi sunt importanţi, dar am chemat jucători la fel de talentaţi. Evoluţiile lui Ianis Hagi la U21 au fost foarte bune, chiar excepţionale, sunt sigur că va veni montat aşa cum trebuie. În acest meci, el poate da un restart la echipa naţională, orice meci bun îţi dă încredere".

La 17 noiembrie, naţionala Under 21 va întâlni Danemarca, la Ploieşti, pe Stadionul Ilie Oană, în ultimul meci din preliminariile turneului final din 2021. România are nevoie de o victorie pentru a obţine calificarea la turneul final, în timp ce Danemarca şi-a asigurat deja prezenţa la competiţia din Ungaria şi Slovenia.