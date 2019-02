Ideea lui Liviu Dragnea privind acordarea de vitamina D pentru copii, motiv de controverse în România. Cât ar cheltui Guvernul

În prezent, mulţi pediatri din România recomandată administrarea zilnică de Vitamina D3 copiilor din cea de-a 14 zi de viaţă până la vârsta de 2 ani cel puţin.

Am analizat pe internet preţurile practicate în farmaciile din România pentru vitamina D3 uleioasă şi am constatat că preţurile pornesc de 5.52 lei (Vitamina D3 de la Biofarm), 6.33 lei (Vigantol) şi pot ajunge până la 33 lei în funcţie de producător. În cazul capsulelor, preţurile pot fi şi mai mici, la fel în funcţie de producător şi de farmacii.

Şi dacă lunăm în calcul că medicii recomandă utilizarea unui flacon pe lună, facem un calcul şi reiese că pentru 481.687 copii cu vârsta intre 0 - 2 ani (câţi erau în România la 1 ian. 2018 conform INS), Guvernul ar cheltui lunar circa 2.658.912 lei ( 559.770 euro), respectiv 31.906.947 lei pe an (6.717.252 euro).

Dacă programul se va adresa tututor copiilor (3978527 copii cu vâste între 0-18 ani, conf INS la 1 ian 2018), atunci Guvernul ar chetui luna 21.961.469 lei (4.623.467 euro) pe lună, respectiv 263.537.628 lei (55.481.606 euro) pe an.

Liviu Dragnea a declarat, duminica, ca a rugat-o pe premierul Viorica Dancila sa analizeze posibilitatea reducerii sumelor alocate serviciilor secrete si sa le redistribuie pentru sanatate, precizand ca daca Guvernul nu va decide asta, va fi depus un amendament in Parlament, in acest sens.

"I-am rugat sa analizeze sumele serviciilor secrete. Cred ca sumele importante de aici pot fi relocate in sanatate de exemplu. Eu ma gandesc ca un program de acordare gratuita cu toti copiii din Romania de vitamina D este tot un program de siguranta nationala. Program pentru diabet. Si doamna prim-ministru cu domnul ministru au spus ca vor analiza, daca pot face in Guvern aceasta modificare, daca nu, eu sigur o sa fac la Parlament", a spus Liviu Dragnea, la Parlament.

Propunerea lui Liviu Dragnea nu este văzută cu ochi buni de unii medici din România.

Medicul Vasi Rădulescu a criticat propunerea anunţată de liderul PSD Liviu Dragnea de a acorda pentru copii, în masă, gratuitate pentru vitamina D. Acesta a scris pe contul său de Facebook că suplimentul nu este recomandat tuturor copiilor şi a întrebat retoric dacă nu se va ajunge la detox şi homeopate.

Vitamina D. 10 semne ca ai lipsa de vitamina D. Alimente pe care sa le consumi

"Ăștia au vrut să le dea miere de albine copiilor, care-i zăhărel în plus, când obezitatea infantilă e la cote alarmante. Acum vor să-i îndoape cu vitamina D, care e recomandată cu indicații restrânse, clare, nicidecum în masă. Urmează detox și homeopate, sunt convins", a scris celebrul doctor cardiolog.

Şi Vlad Mixich, medic român și expert în politici publice de sănătate, critică dur ideea lui Liviu Dragnea despre distribuirea vitaminei D gratuit către populația României.

"Eu mă gândesc la un program de acordare gratuită de vitamina D pentru toți copiii din România", zice domnul Dragnea vorbind despre un subiect serios cum e bugetul țării, unde nu ar trebui să facă declarații la mișto sau neinformate.

Păi vă gândiți prost (din nou), domnule Dragnea, vă gândiți după ureche sau după interesele afaceriștilor prieteni.

Organizația Mondială a Sănătății spune în prezent că NU există suficiente date care să dovedească că suplimentele de vitamina D acordate copiilor prin programe în masă chiar sunt eficiente în a preveni malnutriția. Deci Organizația Mondială a Sănătății NU recomandă deocamdată astfel de programe! (aici puteți citi recomandările OMS www.who.int/elena/titles/vitamind_infants/en/)

Mai mult, mai spune OMS, vitamina D poate fi utilă doar copiilor cu risc crescut de rahitism care beneficiază de expunere solară limitată (ca cei din zonele arctice) sau la cei cu pigment închis al pielii. Din ce știm noi, care nu beneficiem de IQ-ul ridicat specific guvernului dumneavoastră, în România nu sunt majoritari nici copiii de eschimoși, nici cei de negri, dar nah... la ce consilieri aveți, ne putem aștepta la orice. Da, ar fi util un program național pentru stimularea unei alimentații sănătoase a copiilor din România (de pildă prin încurajarea alăptatului la sân, unde stăm rău), ar fi o chestiune de 'siguranță națională'. Dar un program în care să dai, cum făceau comuniștii, vitamina D nediscriminat la tot poporul că deh, vin alegerile și e nevoie de voturi... Așa ceva ar fi util doar pentru siguranța firmelor acoperite ale stimabilului Vâlcov, bun prieten al domnului Dragnea. -----------

* Precizare pentru părinți: existe diferențe consistente între o recomandare medicală făcută într-un caz particular și o recomandare de politică de sănătate destinată unei populații numeroase (ce face dl Dragnea abuzând de funcția sa). Astfel, deși administrarea de vitamină D bebelușului dumneavoastră poate fi foarte folositoare, un program care să dea gratuit vitamina D "tuturor copiilor din România", nediferențiat pe categorii de vârstă, populație, risc, etc, nu este recomandat în prezent putând produce mai multă risipă inutilă a unor fonduri prețioase care pot fi folosite mai eficient pentru sănătatea românilor", a scris Vlad Mixich pe contul de Facebook. Nu de aceeaşi părere este însă medicul Mihai Craiu de la de IOMC.

"Majoritatea parintilor cunoaşte rolul protector al vitaminei D. Aceasta reduce riscul de aparitie a rahitismului / altor anomalii ale metabolismului fosfo-calcic. De aceea este utilizata in Romania administrarea solutiilor uleioase sau a tabletelor de vitamina D. Pe langa produsele clasice cum ar fi Vigantol-oil isi fac loc din ce in ce mai autoritar produsele naturale. Competitori puternici mai ales in acceptiunea fanilor de produse naturale/naturiste sunt extractele de ficat de cod obtinute prin presare la rece (exista mai multe tipuri comerciale unele dedicate special copiilor, printr-un proces de mascare a mirosului de peste, prin aromatizare).

Pe langa efectul benefic asupra oaselor se contureaza o alta indicatie pentru suplimentarea cu vitamina D - reducerea ratei de infectii respiratorii. Chiar daca unii specialisti sunt sceptici, s-a dovedit ca suplimentarea zilnica functioneaza foarte bine la cei care au carenta semnificativa (sub 25 nanomoli/L). Iar copiii din Romania au valori modeste o spune un studiu efectuat in INSMC asupra copiilor cu astm si tuse cronica.

Mesaj de luat acasa - la copilul prescolar care incepe sa frecventeze colectivitatea ar fi beneficia administrarea vitaminei D zilnic. Nu mai opriti profilaxia la 1 an!!! #vitaminaD", scria în 2017 medicul Mihai Craiu, de la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului " Alessandrescu-Rusescu" (sursa Spitalul Virtual pentru Copii).