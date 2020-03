Ilie Năstase, dialog-şoc cu Elena Ceauşescu. Ce i-a spus soţia dictatorului după ce a fost acuzat că a vândut finala Cupei Davis cu SUA

Ilie Nastase a vorbit intr-un interviu acordat GSP despre unul dintre cle mai controversate subiecte din cariera sa.

Ilie Năstase vrea să dea statul roman ÎN JUDECATĂ. "A făcut milioane datorită mie"

"Cand sa ies din sediul Comitetului Central al PCR era o femeie cu batic pe cap, statea, asa, rezemata de un perete. "Mai, flacau, unde te grabesti asa? Ia vino sa vorbim putin!". "Sarut mana, doamna!" Eu ii raspund ca am avion spre Barcelona. "Uite, s-au auzit zvonuri ca ai vandut meciul americanilor. Dar noi nu credem asa ceva. Tu du-te linistit ca n-o sa-ti faca nimeni nimic". Nicolae Ceausescu a respectat protocolul. Ne-a primit după finală, pe noi și pe americani. Eu mi-am cerut scuze că nu pot să stau prea mult, am ciocnit un pahar și am plecat, că aveam avion spre Barcelona", a spus Ilie Nastase.

"Asta este o mare tampenie ca am vandut meciul. Dar Tiriac era suparat pe mine. Si avea dreptate!", a mai spus Ilie Nastase.

Romania a fost invisa cu 3-2 de SUA in finala Cupei Davis din 1972.