Ioana Simion, mărturii incendiare despre divorţul de Ilie Năstase. "Trecutul e de vină. Are traume!"

Ilie Năstase divorţează de cea de-a cincea soție, iar acum ies la iveală tot mai multe detalii despre motivele pentru care Ioana Simion a decis să se separe de fostul sportiv.

Ilie Năstare are 73 de ani și este cunoscut ca un adevărat Don Juan, mai ales prin prisma succesului său profesional. Chiar și așa, Ioana consideră că omul de afaceri are anumite traume peste care nu poate trece, fiind vorba și despre trecutul lui tumultos.

"Cu Ilie mai vorbesc, dar locuim separat. Ne mai vedem, îl mai ajut cu ce are nevoie, îl duc unde are nevoie. Atât. Eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereții. Apoi soțul meu și-a pus ochelarii și mi-a zis să închid ușa. Deși mi-aș fi dorit să comunice, să îmi dea un răspuns, nu a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relație când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate și trecutul lui e de vină. Are mici traume", a declarat Ioana Simion pentru Click!.

Ioana Simion a depus deja solicitarea de divorţ, la Judecătoria Constanţa, însă soţul ei crede că totul este doar o glumă.

"Da, este adevărat! La tribunal, pentru că Ilie nu vrea să vină să semneze. A crezut că glumesc când i-am spus că divorţez. Nici acum nu crede. Îmi pare foarte rău, dar eu am răbdat, i-am dat timp să se schimbe. Nu s-a întâmplat nimic. Cert este că îi voi purta în continuare respect, vom rămâne prieteni. Dacă are nevoie de ceva, îl voi ajuta. Chiar şi acum vorbim, îl duc cu maşina unde are nevoie să ajungă, facem cumpărături. E normal să comunicăm. Dar doar atât. Nimic mai mult. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă şi liniştită", a mai spus Ioana Simion.