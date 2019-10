Imagini din avionul în care se aflau Prinţul William şi Ducesa Kate, în timpul turbulenţelor. Aeronava a aterizat forţat VIDEO

Anterior, aeronava ca transporta perechea regală britanică a avut două tentative eșuate de aterizare în alte orașe pakistaneze, Rawalpindi și Islamabad. Cuplul regal, care, în perioada 14-18 octombrie a efectuat o vizită oficială în Pakistan, și-a petrecut restul zilei de joi în Lahore.

Prințul William, care a lucrat ca pilot pe elicoptere de salvare, le-a declarat celor aproximativ 40 de reporteri care îi însoțeau că el și Catherine sunt teferi și a glumit spunând că problemele au fost provocate de faptul că el pilota aeronava.

Imagini de la bordul avionului în care se aflau în timpul turbulenţelor au fost făcute publice de Sky News:

This footage shows Prince William and Kate's plane shaking and bouncing around after getting caught up in a thunderstorm over Pakistan.



The plane was in the air for more than two hours for a 25-minute journey due to the bad weather.



