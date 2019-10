Imagini dramatice surprinse de camerele de supraveghere. O maşină scăpată de sub control intră într-o benzinărie VIDEO

Şoferul, un tânăr de 24 de ani, a fost arestat câteva ore mai târziu, el fiind recunoscut de către clienţii benzinăriei drept un client fidel, care alimenta cu regularitate în acel loc.

Unul dintre casieri a povestit că inclusiv în ziua respectivă William David Edmonds fusese la benzinărie, de unde cumpărase bere, pe una deschizând-o în drum spre maşină. Culmea este că el avea maşina parcată chiar lângă benzinărie, iar martorii povestesc că dintr-o dată a accelerat la maxim, a întors maşina cu 180 de grade şi a intrat cu viteză în benzinărie.

OUT OF CONTROL: Surveillance footage captures the moment a pickup truck slammed into a Michigan gas station, with the driver opting to remove the vehicle’s license plate before fleeing.



Police say the driver was later arrested. https://t.co/6oJf3NE70D pic.twitter.com/dCQZ6SvfhI