Imagini impresionante cu nava spital americană ajunsă la New York. Vaporul e pregătit să preia 1.000 de bolnavi

US Navy are două nave spital, USNS Mercy, care se află în prezent în zona Los Angeles, şi USNS Comfort, care tocmai a ajuns în rada portului New York. Atacarea oricăruia dintre aceste două vase reprezintă crimă de război, potrivit Conveţiei de la Geneva.

Citeşte şi Culmea inconştienţei, s-au deghizat în medici şi au organizat o petrecere. Poliţia i-a arestat pentru că n-au respectat carantina

USNS Comfort are 1.000 de paturi de spital şi a sosit în zona New York pentru a degreva spitalele de aici, asaltate de numărul mare al infecţiilor cu Covid-19. Nava i-a mai ajutat pe medicii new-yorkezi şi dificilele zile de după atentatele din 11 Septembrie, la bord fiind constituite 12 săli de operaţie.

În oraşul New York au fost raportate până acum 33.700 de infecţii cu coronavirus, în timp ce numărul deceselor se ridică la 776.