Imagini incredibile în Haţeg. Cum a fost reparată o conducă de apă spartă. "Poza e reală, asta e situaţia"

Imediat după ce fotografia a fost postată pe reţelele sociale, reprezentanţii companiei care furnizează apă în oraşul Haţeg a anunţat că, în perioada următoare, conducta va fi înlocuită. Valoarea lucrărilor pentru un tronson de 580 de metri este de 145.000 de euro.

„Acea conductă este din anul 1978 și face parte din aducțiunea Sântămăria Orlea- Hațeg. Tronsonul de conductă, pe o distață de 580 metri, urmează să fie înlocuit în perioada următoare”, se arată comunicatul.

Lucrările pentru înlocuirea conductei vor începe în al treilea trimestru al acestuia an.

Fotografia a fost distruită de aproximativ 3.000 de persoane şi a generat 200 de comentarii. "De ani de zile nu au fost in stare sa schimbe o conducta? Tin minte cand eram la liceu, in fiecare primavara se transforma in fantana arteziana. Problema dureaza de ANI DE ZILE." , se arată într-un comentariu.