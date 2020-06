Imagini scandaloase într-un centru de carantină din Timişoara: "Astea nu sunt condiţii să ţii oameni în izolare, în 2020" VIDEO

Un bărbat care a ajuns în centrul de carantină din Timişoara reclamă condiţiile inumane în care este nevoit să stea. Pentru că nu a respectat condiţiile de izolare după ce s-a întors în străinătate, omul plătește pentru greșeală cu bani din propriul buzunar.

Potrivit timișoreanului care reclamă situația, cei plasați în carantină nici măcar nu au analizele medicale făcute.

„Cred că trebuia să iau izolarea la domiciliu mai în serios. Nu am făcut-o, venind dintr-o țară civilizată, fiind cu analizele la zi, adică nu sunt virusat. Azi a venit poliția locală și nu eram acasă, am venit în 10 minute, eram cu cățelul la plimbare. Cică amendă și izolare 2 săptămâni într-o locație unde trebuie să și plătesc cazarea. Am zis ok, am greșit sunt un prost, de acord. A venit ambulanța trimisă de DSP Timiș și m-au dus în izolare. Dar astea nu sunt condiții să ții oameni în izolare, în 2020 într-un stat care se vrea european. Izolare într-o sală de sport veche pe lângă liceul Auto cu încă 41 de persoane, din care 39 de emigranți cu copii adunați de pe câmp, fără analize medicale făcute", povestește bărbatul pe Facebook.

Sala de sport de la Liceul Auto din Timișoara a fost amenajată de primărie pentru a oferi un adăpost oamenilor străzii în vreme de pandemie. Avizul de la DSP a fost obținut cu unele dificultăți, iar într-un final cele 70 de locuri de cazare au putut fi deschise.